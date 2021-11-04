Microsoft презентовал свою метавселенную Mesh: что о ней известно (видео)

Компания заявила, что ее собственная метавселенная будет доступна любому человеку и через любое устройство уже в 2022 году.

Всего через несколько дней после того, как Facebook изменила свое название на Meta, софтверный гигант Microsoft представил свое видение метавселенной на конференции Ignite, сообщает interestingengineering.com.

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Из чего состоит метавселенная Microsoft

Слово "метавселенная", придуманное писателем Нилом Стивенсоном и впервые напечатанное в его книге "Лавина", первой взяла на вооружение и начала активно использовать экс-Facebook, а ныне — Meta. Помимо планов по найму большего количества сотрудников для разработок в сфере VR, компания провела ребрендинг, чтобы продемонстрировать свою главную бизнес-цель. И ныне Meta под руководством Цукерберга делает ставку на гарнитуры собственного производства Oculus, которые должны связать людей с новым виртуальным миром. Но другие компании тоже не отстают от трендов. Недавно Microsoft заявила, что ее собственная метавселенная будет доступна любому желающему в 2022 году, при этом специальный гаджет пользователям не понадобится.

[ + – ] Аватары из метавселенной Microsoft Фото: Microsoft

Активный переход Microsoft в виртуальное пространство начался в прошлом году, когда многие юзеры нуждались в онлайн-инструментах для общения из-за пандемии и карантина. Тогда компания представила "Режим вместе" (Together Mode) в своем программном обеспечении для организаций Teams. Благодаря режиму люди попадали в виртуальную среду и могли там взаимодействовать почти так же, как в реальной жизни. Еще одним шагом вперед станет "Сетка" (Mesh), — инструмент позволяющий людям из разных уголков мира общаться и взаимодействовать, используя голограммы.

"Если это все звучит для вас как научная фантастика, Microsoft показала, что она создала такое виртуальное пространство для консалтинговой компании Accenture еще до пандемии, и компания смогла использовать его для приема на работу новых сотрудников, проведения их первоначального обучения и даже для внедрения их проектов полностью внутри VR-пространства", — пишет издание.

Когда будет запущена метавселенная Mesh

Mesh, запуск которой ожидается в первой половине 2022 года, поначалу будет представлять из себя стандартное виртуальное пространство для встреч или проведения массовых мероприятий, но в будущем отдельные люди и компании смогут создавать свои собственные пространства с помощью инструментов, которые для них разработает Microsoft.

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Еще одна функция, которую компания-разработчик планирует внедрить, — это трехмерный аватар, позволяющий людям присутствовать на встрече, на мероприятии фактически не включая камеру. Microsoft планирует использовать искусственный интеллект, который может имитировать мимику и жесты и переводить речь человека на другой язык в режиме реального времени, чтобы помочь людям из разных стран лучше понимать друг друга.

Хотя впечатления от встречи во вселенной виртуальной реальности можно улучшить с помощью VR-гарнитуры, пользователям Mesh покупать такие устройства будет не обязательно. По задумке разработчиков, юзеры смогут использовать свои ноутбуки, планшеты, ПК, смартфоны — кому, что нравится.

"Дополнительным преимуществом видения метавселенной Microsoft является доступность набора инструментов повышения производительности, таких как Office 365 или облачных сервисов Microsoft Azure", — пишет СМИ. "Microsoft, возможно, проиграла в создании платформы для социальных сетей, но она готова конкурировать в области создания метавселенной".

Ранее мы сообщали о том, что ряд компаний разрабатывает вселенные виртуальной реальности. Например, Sandbox недавно получила внушительное финансирование своего VR-проекта.