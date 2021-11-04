Microsoft презентовал свою метавселенную Mesh: что о ней известно (видео)
Компания заявила, что ее собственная метавселенная будет доступна любому человеку и через любое устройство уже в 2022 году.
Всего через несколько дней после того, как Facebook изменила свое название на Meta, софтверный гигант Microsoft представил свое видение метавселенной на конференции Ignite, сообщает interestingengineering.com.
Из чего состоит метавселенная Microsoft
Слово "метавселенная", придуманное писателем Нилом Стивенсоном и впервые напечатанное в его книге "Лавина", первой взяла на вооружение и начала активно использовать экс-Facebook, а ныне — Meta. Помимо планов по найму большего количества сотрудников для разработок в сфере VR, компания провела ребрендинг, чтобы продемонстрировать свою главную бизнес-цель. И ныне Meta под руководством Цукерберга делает ставку на гарнитуры собственного производства Oculus, которые должны связать людей с новым виртуальным миром. Но другие компании тоже не отстают от трендов. Недавно Microsoft заявила, что ее собственная метавселенная будет доступна любому желающему в 2022 году, при этом специальный гаджет пользователям не понадобится.
Активный переход Microsoft в виртуальное пространство начался в прошлом году, когда многие юзеры нуждались в онлайн-инструментах для общения из-за пандемии и карантина. Тогда компания представила "Режим вместе" (Together Mode) в своем программном обеспечении для организаций Teams. Благодаря режиму люди попадали в виртуальную среду и могли там взаимодействовать почти так же, как в реальной жизни. Еще одним шагом вперед станет "Сетка" (Mesh), — инструмент позволяющий людям из разных уголков мира общаться и взаимодействовать, используя голограммы.
"Если это все звучит для вас как научная фантастика, Microsoft показала, что она создала такое виртуальное пространство для консалтинговой компании Accenture еще до пандемии, и компания смогла использовать его для приема на работу новых сотрудников, проведения их первоначального обучения и даже для внедрения их проектов полностью внутри VR-пространства", — пишет издание.
Когда будет запущена метавселенная Mesh
Mesh, запуск которой ожидается в первой половине 2022 года, поначалу будет представлять из себя стандартное виртуальное пространство для встреч или проведения массовых мероприятий, но в будущем отдельные люди и компании смогут создавать свои собственные пространства с помощью инструментов, которые для них разработает Microsoft.Важно
Еще одна функция, которую компания-разработчик планирует внедрить, — это трехмерный аватар, позволяющий людям присутствовать на встрече, на мероприятии фактически не включая камеру. Microsoft планирует использовать искусственный интеллект, который может имитировать мимику и жесты и переводить речь человека на другой язык в режиме реального времени, чтобы помочь людям из разных стран лучше понимать друг друга.
Хотя впечатления от встречи во вселенной виртуальной реальности можно улучшить с помощью VR-гарнитуры, пользователям Mesh покупать такие устройства будет не обязательно. По задумке разработчиков, юзеры смогут использовать свои ноутбуки, планшеты, ПК, смартфоны — кому, что нравится.
"Дополнительным преимуществом видения метавселенной Microsoft является доступность набора инструментов повышения производительности, таких как Office 365 или облачных сервисов Microsoft Azure", — пишет СМИ. "Microsoft, возможно, проиграла в создании платформы для социальных сетей, но она готова конкурировать в области создания метавселенной".
Ранее мы сообщали о том, что ряд компаний разрабатывает вселенные виртуальной реальности. Например, Sandbox недавно получила внушительное финансирование своего VR-проекта.