Конкурент Цукерберга: стартап Sandbox отримав $93 млн для створення свого метавсесвіту (відео)

За словами розробників, нове віртуальне середовище розважатиме користувачів концертами, кіно, виставками, а також іграми, на яких можна заробляти.

Компанія Sandbox залучила $93 млн у другому раунді інвестицій. Ця сума буде витрачена на створення власного метавсесвіту на основі невзаємозамінних токенів (NFT). Про це повідомляє портал Сointelegraph.

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Стартап заявив, що планує прискорити розвиток VR-всесвіту за допомогою ігор, шоу, віртуальних музеїв і багато іншого, щоб підтримувати авторів NFT та залучати більше організацій у криптоіндустрію. Зокрема, гра дозволить заробляти у віртуальному просторі та створить замкнуту економіку (play-to-earn), де ресурси витрачатимуть лише учасники віртуального світу Sandbox.

"Ми розробляємо цілу екосистему, яка відкриває нові можливості цифрової роботи для гравців і творців у нашому відкритому метавсесвіті NFT", — підкреслив генеральний директор і співзасновник стартапу Артур Мадрід.

Sandbox уже сьогодні співпрацює з більш ніж 165 брендами, включаючи Snoop Dogg, The Walking Dead, The Smurfs, Care Bears, Atari та CryptoKitties. Вони зможуть створювати віртуальні аватари своїх світів і персонажів усередині цієї платформи, а деякі з них уже купили "земельні ділянки" в цифровому всесвіті.

Лідером другого раунду інвестування став фонд SoftBank Vision, крім нього, гроші вклали також Animoca Brands (материнська компанія Sandbox), True Global Ventures, Galaxy Interactive, SCB 10X, Polygon Studios та Samsung Next. У жовтні Animoca Brands за підтримки розробників ігор Ubisoft Entertainment також залучила $65 млн у межах першого раунду фінансування, подвоївши капіталізацію проекту до $2,2 млрд.

Аарон Вонг, інвестор SoftBank Investment Advisers, пояснив, що всесвіт віртуальної реальності запущений за допомогою блокчейну та децентралізованого управління, щоб дати своїм користувачам владу та контроль:

"Ми вважаємо, що Sandbox створює VR-всесвіт, відкриваючи нові економічні можливості, даючи людям можливість створювати та монетизувати свої твори, — від аватарів і будівель до ігор і предметів колекціонування".

Раніше стало відомо, як Facebook планувала викачувати гроші за допомогою метавсесвіту. Ще у 2018 році керівник проекту Oculus Джейсон Рубін запропонував якнайшвидше розробити віртуальний проект, щоб захопити новий ринок і змусити користувачів проводити якнайбільше часу онлайн. Зараз корпорацію перейменували на Meta, і вона не збирається відмовлятися від цієї ідеї.

Фокус також прогнозував, яким буде життя людства з приходом метавсесвіту. Зараз BigTech-компанії розвивають технології віртуальної реальності, сподіваючись розбагатіти на розвагах користувачів.