Дорослі ігри: як метавсесвіт допомагає заробляти криптовалюту та руйнує капіталізм

Нова онлайн-гра Axie Infinity пропонує купувати NFT-персонажів, щоб отримувати токени. Гравці вже вихваляються пристойними доходами.

Метавсесвіт із іграми на основі NFT дозволяють геймерам заробляти криптовалюту та загрожують зруйнувати капіталізм у тому вигляді, у якому він існує зараз. Про це пише Bloomberg.

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Axie Infinity: грошові монстри на продаж

У розпал пандемії 27-річний хімік із Колумбійського університету Сем Перифой кинув роботу в одному з найбільших інвестиційних банків Goldman Sachs заради онлайн-гри Axie Infinity, де потрібно збирати Smooth Love Potion ("Зілля чистого кохання") — цифровий токен, який можна потенційно обміняти на реальні гроші. За даними Coinmarketcap, зараз вартість криптовалюти становить близько $0,068.

В Axie Infinity досить примітивна мультяшна графіка та простий геймплей, проте головна фішка полягає в обов'язковій покупці NFT. Щоб почати грати, користувачеві необхідно придбати трьох монстрів-персонажів вартістю близько $300, заплативши за них у криптовалюті Ethereum. Як наголошує Bloomberg, Axie стала найціннішою колекцією NFT. Вклавши майже $1000, гравці можуть спробувати заробити, але не отримують жодних гарантій.

NFT – це цифрові сертифікати, які підтверджують право володіння будь-якими речами в онлайн-сфері. У випадку з Axie — власники отримують унікальні аморфних персонажів, які мають певну фінансову цінність самі по собі. З грою також пов'язана криптовалюта Axie Infinity Shards (AXS), яка стрімко дорожчає зі зростанням популярності проекту: у червні цього року вона коштувала $3,22, а зараз уже понад $130.

Як заробляють гравці Axie Infinity

Сем Перифой запрошує десятки користувачів по всьому світу у свою "гільдію", проголосивши себе їхнім "капітаном", і допомагає новачкам отримати ігрових Аксі. Як власник NFT-монстрів глава дозволяє підлеглим грати ними та заробляти криптовалюту Smooth Love Potion, а виграш ділить між учасниками спільноти. Члени гільдії зустрічаються на стрімінговому сервісі Twitch, де влаштовують прямі трансляції та спілкуються.

[ + – ] Сем Перифой Фото: Bloomberg

Як пише Bloomberg, можливість заробляти на грі кардинально змінила життя деяких гравців на краще, особливо на Філіппінах, де вона стала дуже популярною через брак роботи через пандемію.

Ред Бантило приєднався до Axie, втративши посаду фітнес-тренера, разом із дружиною, яка раніше працювала медсестрою. Чоловік вклав свої накопичення у купівлю 130 тис. токенів Axie і завдяки цьому заробив гроші на медичну страховку. Він спонсорує 28 своїх учнів і розраховує незабаром відремонтувати будинок.

Мексиканець Карлос Енріке Сьєрра Альмарас відкрив для себе "Аксі" минулого літа та кинув медколедж, сподіваючись розбагатіти на грі. Під ніком Steel Valkyries він пройшов шлях від новачка до модератора гільдії та зараз виконує адміністративні завдання. За його словами, "капітан" ділить прибуток 50% на 50%, тоді як багато інших спонсорів виплачують гравцям жалюгідні 10%. Альмарас у вересні вивів $700 — пристойні гроші в Мексиці, його батьки заробляють менше.

Чати в Twitch наповнені іншими історіями про те, як гра допомогла комусь вижити під час пандемії або навіть розбагатіти.

[ + – ] Сюжет гри Axie Infinity

Віртуальний удар по капіталізму

Компанія Axie вже заробила понад $2,5 млрд на торгівлі NFT. Є також гра CryptoBlades, де геймери заробляють токени SKILL, убиваючи монстрів, а також ZED RUN, у якому гравці володіють, розводять і влаштовують гонки на віртуальних скакунах. А ось гра Illuvium обіцяє подорож великим світом для полювання на "божественних істот".

За даними DappRadar, фірми, яка відстежує дані про децентралізовані фінанси, станом на березень минулого року близько 51 тис. щоденно активних гаманців було підключено до ігрових контрактів в екосистемі блокчейнів. Через три місяці ця цифра різко зросла до 359 284 осіб (зростання на 599%).

Як вважають аналітики, Axie й інші проекти "GameFi" показують, що метавсесвіти можуть назавжди перевернути спосіб життя людей, у тому числі способи заробітку та витрати грошей. Вони також здатні змінити механізми функціонування капіталізму, якщо більшість перейде в усесвіт віртуальної реальності та почне заробляти там за її правилами, відмінними від правил, що діють у реальному світі.

"Axie уособлює нове покоління ігор, де є своя відкрита, вільна ринкова економіка", — прокоментувала Аріанна Сімпсон, генеральна партнерка венчурної компанії Andreessen Horowitz, яка інвестувала в студію Sky Mavis, яка розробила Axie.

Нік Нойпер заснував компанію, яка випускає гру Crypto Raiders – World of Warcraft для NFT, як він її називає. За словами розробника, дуже складно стежити за балансом у грі, адже велика кількість гравців, які заробляють цифрові гроші, можуть зруйнувати ігрову економіку. Важко передбачити, що буде з Axie, якщо її криптовалюта раптово впаде в ціні. Нік Нойпер запевняє, що в майбутньому економікою метавсесвіту доведеться керувати так само, як і реальниою, що змусить компанії наймати NFT-економістів.

Раніше писали про стартап The Sandbox, який отримав $93 млн для створення свого метавсесвіту. В її основі лежить гра-пісочниця, де гравці можуть створювати власні NFT.