Взрослые игры: как метавселенная помогает зарабатывать криптовалюту и разрушает капитализм

Новая онлайн-игра Axie Infinity предлагает покупать NFT-персонажей, чтобы получать токены. Игроки уже хвастаются приличными доходами.

Метавселенные с играми на основе NFT позволяют геймерам зарабатывать криптовалюту и угрожают разрушить капитализм в том виде, в каком он существует сейчас. Об этом пишет Bloomberg.

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Axie Infinity: денежные монстры на продажу

В разгар пандемии 27-летний химик из Колумбийского университета Сэм Перифой бросил работу в одном из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs ради онлайн-игры Axie Infinity, где нужно собирать Smooth Love Potion ("Зелье чистой любви") — цифровой токен, который можно потенциально обменять на настоящие деньги. По данным Coinmarketcap, в настоящее время стоимость криптовалюты составляет около $0,068.

В Axie Infinity достаточно примитивная мультяшная графика и простой геймплей, однако главная фишка заключается в обязательной покупке NFT. Чтобы начать играть, пользователю необходимо приобрести три монстра-персонажа стоимостью около $300, заплатив за них в криптовалюте Ethereum. Как подчеркивает Bloomberg, Axie стала самой ценной коллекцией NFT. Вложив почти $1000, игроки могут попытаться заработать, но не получают никаких гарантий.

NFT — это цифровые сертификаты, которые подтверждают право владения какими-либо вещами в онлайн-сфере. В случае с Axie — владельцы получают уникальных аморфных персонажей, имеющих определенную финансовую ценность сами по себе. С игрой также связана криптовалюта Axie Infinity Shards (AXS), которая стремительно дорожает с ростом популярности проекта: в июне этого года она стоила $3,22, а сейчас уже более $130.

Как зарабатывают игроки Axie Infinity

Сэм Перифой приглашает десятки пользователей по всему миру в свою "гильдию", провозгласив себя их "капитаном", и помогает новичкам получить игровых Акси. Являясь владельцем NFT-монстров, глава позволяет подчиненным играть ими и зарабатывать криптовалюту Smooth Love Potion, а выигрыш делит между участниками сообщества. Члены гильдии встречаются на стриминговом сервисе Twitch, где устраивают прямые трансляции и общаются.

[ + – ] Сэм Перифой Фото: Bloomberg

Как пишет Bloomberg, возможность зарабатывать на игре кардинально изменила жизнь некоторых игроков к лучшему, особенно на Филиппинах, где она стала очень популярной из-за нехватки работы в связи с пандемией.

Ред Бантило присоединился к Axie, потеряв должность фитнес-тренера, вместе с женой, которая раньше работала медсестрой. Мужчина вложил свои накопления в покупку 130 тыс. токенов Axie и благодаря этому заработал деньги на медицинскую страховку. Он спонсирует 28 своих учеников и рассчитывает вскоре отремонтировать дом.

Мексиканец Карлос Энрике Сьерра Альмарас открыл для себя "Акси" прошлым летом и бросил медколледж в надежде разбогатеть на игре. Под ником Steel Valkyries он прошел путь от новичка до модератора гильдии и сейчас выполняет административные задачи. По его словам, "капитан" делит прибыль 50% на 50%, тогда как многие другие спонсоры выплачивают игрокам жалкие 10%. Альмарас в сентябре вывел $700 — приличные деньги в Мексике, его родители зарабатывают меньше.

Чаты в Twitch наполнены и другими историями о том, как игра помогла кому-то выжить во время пандемии или даже разбогатеть.

[ + – ] Сюжет игры Axie Infinity

Виртуальный удар по капитализму

Компания Axie уже заработала более $2,5 млрд на торговле NFT. Есть также игра CryptoBlades, где геймеры зарабатывают токены SKILL, убивая монстров, а также ZED RUN, в котором игроки владеют, разводят и устраивают гонки на виртуальных скакунах. А вот игра Illuvium обещает путешествие по большому миру для охоты на "божественных существ".

По данным DappRadar, фирмы, которая отслеживает данные о децентрализованных финансах, по состоянию на март прошлого года около 51 тыс. ежедневно активных кошельков были подключены к игровым контрактам в экосистеме блокчейнов. Три месяца спустя эта цифра резко возросла до 359 284 человек (рост на 599%).

Как считают аналитики, Axie и другие проекты "GameFi" показывают, что метавселенные могут навсегда перевернуть образ жизни людей, в том числе способы заработка и траты денег. Они также способны изменить механизмы функционирования капитализма, если большинство перейдет во вселенную виртуальной реальности и начнет зарабатывать там по ее правилам, отличным от правил, действующих в реальном мире.

"Axie олицетворяет новое поколение игр, где есть своя открытая, свободная рыночная экономика", — прокомментировала Арианна Симпсон, генеральный партнер венчурной компании Andreessen Horowitz, инвестировавшей в студию Sky Mavis, разработавшую Axie.

Ник Нойпер основал компанию, которая выпускает игру Crypto Raiders — "World of Warcraft для NFT", как он ее называет. По словам разработчика, очень сложно следить за балансом в игре, ведь большое количество игроков, зарабатывающих цифровые деньги, могут разрушить игровую экономику. Сложно предсказать, что будет с Axie, если ее криптовалюта внезапно обрушится в цене. Ник Нойпер уверяет, что в будущем экономикой метавселенной придется управлять точно так же, как и реальной, что заставит компании нанимать NFT-экономистов.

Ранее писали о стартапе The Sandbox, который получил $93 млн для создания своей метавселенной. В ее основе лежит игра-песочница, где игроки могут создавать собственные NFT.