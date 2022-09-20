Це провал: Марк Цукерберг втратив 70 мільярдів доларів через метавсесвіт

СЕО компанії Meta тепер перебуває на 20-му місці в списку мільярдерів — там він не був із 2014 року.

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Особисті статки засновника Facebook (зараз Meta) Марка Цукерберга протягом 2022 року скоротилися на 71 млрд доларів, повідомляє Bloomberg. Фахівці пов'язують це падіння не лише з ринковими факторами, а й із проєктом метавсесвіту.

Багато компаній зацікавилися проєктом Horizon Worlds: почали скуповувати віртуальні ділянки землі та віртуальну нерухомість, а також перепродувати ці активи. Декому вдалося на цьому заробити, проте сама Meta цілий рік зазнає збитків. Згідно з даними корпорації, опублікованими у 2022 році, у четвертому кварталі 2021 року вона втратила 10 млрд доларів, намагаючись відбудувати метавсесвіт. Це лише частина того завдання, яке компанія поставила перед собою, і ринки бурхливо відреагували, урізавши оцінку компанії на 200 млрд доларів протягом одного дня.

Із початку 2022 року фондові ринки залишалися досить волатильними на тлі рецесії, що насувається. В інших BigTech-компаній колег ситуація не краща. Наприклад, вартість акцій Apple знизилася на 14%, вартість акцій Amazon впала на 26%, а ціна материнської компанії Google Alphabet просіла на 29%.

Тим не менш, Meta виділяється серед решти, втративши 57% своєї вартості. Цукерберг володіє 350 млн акцій компанії, а це означає, що його особистий капітал значно скоротився. Два роки тому статки Цукерберга становили 106 млрд доларів, а коли у вересні минулого року акції Facebook піднялися до свого історичного максимуму в 382 долари, розмір особистого статку збільшився до 142 млрд доларів, ідеться в матеріалі Bloomberg.

За останній рік рейтинг Марка у списку мільярдерів Bloomberg знизився на 14 пунктів, і тепер він перебуває на 20 місці. Експерти Bloomberg звинувачують у цьому метавсесвіт Horizon Worlds.

Раніше ми повідомляли про те, що метавсесвіт може змінити правила гри в такій потужній галузі як економіка.