"Інтернет, який не можна відключити": експерт розповів, як працюватиме VR-всесвіт

Власна економіка, незрівнянний досвід і яскраві відчуття — це мала частина того, що може запропонувати людству його найамбіційніший VR-проект "метасвіт".

Сингулярністю прийнято називати експоненційне прискорення технологічного розвитку, внаслідок якого життя людства докорінно зміниться, наприклад, якщо штучний інтелект витіснить людський і зрештою вийде з-під нашого контролю. Деякі письменники-фантасти та футурологи пророкують катастрофічні наслідки такої сингулярності, мовляв, машини стануть домінуючим видом на планеті. Але багато вчених упевнені, що в найближчому майбутньому цього точно не трапиться, враховуючи, що досягнення в галузі розробки ШІ та робототехніки не такі "революційні". Однак можна стверджувати, що заявлений багатьма компаніями проект під назвою "метасвіт" безумовно дає поштовх для переосмислення сингулярності. У своїй колонці айтішник і інвестор Абдалла Каблан пояснює, чому перехід у всесвіт віртуальної реальності такий важливий.

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Інтернет нового покоління

Згідно з недавнім аналізом ринку, капіталізація метавсесвіту може становити близько $800 млрд до 2024 року. Це можна розглядати як очікуване стрімке зростання, проте багато людей ставить запитання: що таке метавсесвіт? Справа в тому, що це явище не має конкретного визначення.

"Якщо ви думаєте про сьогоднішній інтернет як про віртуальний двовимірний (2D) простір, де ви можете створювати контент і ділитися ним, зв'язуватися з ким завгодно, перебуваючи в будь-якому місці, то метасвіт можна розглядати як віртуальний тривимірний (3D) простір, де ви можете робити все те саме, що і в сучасному інтернеті, будучи повністю зануреними (через VR/AR). Із вами відбувалося б все точно те, що й у реальному світі, але тут його замінить графіка", — пояснює автор.

Простіше кажучи, існування в метавсесвіті — це еквівалент життя в інтернеті. Це відкриває можливість створення нового світу, нової економіки та нових можливостей, вважає колумніст.

Однак, на відміну від інтернету, занурення у віртуальну реальність змусить людський мозок виділяти ті ж хімічні речовини (ендорфіни, серотонін, дофамін), що й у світі. Це зробить перебування у VR більш природним і реалістичним, ніж у 2D-просторі інтернету. Тобто ви повністю поринете в інтернет, а не просто дивитиметеся на нього.

"Поки що багато хто думає, що віртуальна реальність призначена для геймерів, проте її варто сприймати як свого роду браму в метавсесвіт", — вважає Каблан.

Що робить метавсесвіт унікальним?

Відповідаючи на це питання, айтішник наводить такий приклад: раніше ми мали мейнфрейми, які еволюціонували в персональні комп'ютери, а ті, у свою чергу, еволюціонували в мобільні пристрої. Однак у разі всесвіту віртуальної реальності еволюцію не обов'язково забезпечить якийсь новий пристрій. Автор вважає, що спочатку на нас чекає свого роду "моделювання віртуальних світів і віртуальних середовищ, де за допомогою VR та AR ми зможемо розважатися, працювати, здійснювати покупки, і все це переносити у світ реальний".

"Метавселенна — дуже практична концепція. Це не просто VR-концерти, 3D-збори або цифрові активи, це ідея, яка об'єднує ці концепції та намагається пояснити, як всі вони пов'язані", — пояснює свою думку автор.

Метью Болл, венчурний інвестор і шанувальник VR-всесвіту, змалював кілька ключових ідей, які показують, як виглядатиме ця нова форма інтернету. Він визначив, що:

метавсесвіт є постійним, тобто він ніколи не буде "відключений", знищений, його робота не буде призупинена;

він існуватиме та використовуватиметься в режимі реального часу;

він не матиме жодних обмежень щодо одночасного використання, тобто якщо її раптом захочуть відвідати всі люди, які живуть на планеті, вони зможуть це зробити;

досвід метавсесвіту сильно відрізнятиметься від сьогоднішнього інтернету;

метавсесвіт матиме повністю функціональну економіку.

Інтернет швидко стає найкращим місцем для заробітку; майже кожен бізнес перейшов в онлайн, але цифрова економіка ще має пройти довгий шлях. Більшість транзакцій, як і раніше, фрагментовані, особливо у віртуальних просторах, а інвестиції в цифрові товари все ще перебувають у зародковому стані. Крім того, через можливість взаємодії між різними постачальниками користувальницький контент буде грати величезну роль у VR-всесвіті.

Метавсесвіт призведе до створення нової економіки

Одним із найважливіших елементів є платіжна інфраструктура, яка, безсумнівно, стане одним із наріжних каменів метавсесвіту, вважає Абдалла Каблан. Можливість купувати, продавати та, що найважливіше, володіти речами в новому VR-середовищі, може призвести до ситуації, коли блокчейн стане чи не основною технологією для всієї галузі фінтеху, а також обміну цінностями та їх зберігання.

"Можливостей для економічного зростання буде дуже багато, оскільки буквально виникне новий світ, в якому користувачі взаємодіятимуть, здійснюватимуть угоди, володітимуть, обмінюватимуться та ділитимуться цінностями. Сфера діджитал-активів також перетворюється. Політики все ще намагаються регулювати криптовалюти в реальному світі, а тепер їм доведеться ще відрегулювати їх у метавсесвіті", — пише айтішник.

Пандемія Covid-19 сприяла тому, що ми поспішно перенесли наше життя в цифровий світ: ми працюємо, ведемо бізнес і спілкуємося в інтернеті. Наступним кордоном стане існування в цьому цифровому світі, що сформувався навколо нас.

Раніше ми повідомляли про те, що всесвіт віртуальної реальності зможе поглинути реальність. Такий прогноз дав відомий AR-розробник Луї Розенберг.