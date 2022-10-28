Маск завершил сделку по покупке Twitter и уволил топ-менеджеров компании, — СМИ

Покупка социальной сети обошлась основателю SpaceX в $44 млрд.

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После нескольких месяцев юридических споров американский миллиардер Илон Маск завершил сделку на $44 млрд по покупке социальной сети Twiiter. Взяв под контроль компанию, основатель SpaceX уволил несколько топ-менеджеров Twitter, включая генерального директора Парага Агравала. Об этом сообщает издание Reuters.

После покупки Илон Маск в уже своей социальной сети написал, что "птичка свободна".

Сообщается, что сделка завершилась 27 октября после хаотичной саги, которая началась после того, как миллиардер объявил о покупке компании в апреле.

Увольнение топ-менеджеров

Вскоре после того, как Маск возглавил Twitter, он уволил несколько топ-менеджеров компании:

генерального директора Парага Агравала;

главного финансового директора Неда Сигала;

главу отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджая Гадде.

По информации журналистов, Агравал и Сигал находились в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско, когда сделка была закрыта. После этого их выпроводили. Однако ни Twitter, ни Маск не подтвердили увольнение сотрудников.

Планы Илона Маска на компанию

Ожидается, что Маск поговорит непосредственно с сотрудниками Twitter 28 октября. Несмотря на внутреннее замешательство и низкий моральный дух, связанные со страхом перед увольнениями или демонтажем культуры и деятельности компании, лидеры Twitter на этой неделе приветствовали прибытие Маска.

"Причина, по которой я приобрел Twitter, заключается в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, где можно обсуждать широкий спектр убеждений в здоровой манере, не прибегая к насилию", — писал он в Twitter

Он также попытался успокоить опасения сотрудников по поводу грядущих крупных увольнений, а также заверил рекламодателей, что его прежняя критика правил модерации контента Twitter не повредит его привлекательности.

Маск указал, что рассматривает платформу как основу для создания "суперприложения", которое предлагает от денежных переводов до покупок и заказа такси

Как миллиардер покупал Twitter?

Слухи о том, что Илон Маск решил выкупить соцсеть за $44 млрд появились в конце апреля. Тогда акционеры компании должны были получить по $54,20 за акцию. Однако позже Маск сообщил, что намерен разорвать сделку, поскольку якобы не получил от совета директоров компании точных данных о фейковых аккаунтах в Twitter.

Затем Twitter подал на Маска в суд в штате Делавэр, где зарегистрирована компания. Представители социальной сети потребовали, чтобы он завершил покупку. После неожиданного изменения мнения Маска по мере приближения даты суда судья Делавэра дал обеим сторонам срок до 28 октября для закрытия сделки. На протяжении всего времени Маск регулярно конфликтовал с высокопоставленными лицами Twitter, включая Агравала и Гадде.

Напомним, 25 октября сотрудники компании Twitter выступили против инициативы Илона Маска уволить 75% персонала. Из 7500 человек должно остаться только около 2000. Еще весной бизнесмен заявлял, что штат компании чересчур раздут, кроме того у сотрудников слишком "левые взгляды".

Ранее, 4 октября СМИ писали, что Маск возобновил сделку по покупке Twiiter, чтобы избежать суда из-за иска от компании.