Сотрудники Twitter выступили против плана Маска уволить 75% персонала компании

Американский бизнесмен сообщил, что намерен заменить или уволить большую часть сотрудников. Из 7500 человек должно остаться только около 2000.

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Сотрудники компании Twitter Inc. подготовили открытое письмо, в котором выражают свой протест против планов Илона Маска уволить 75% персонала в случае покупки соцсети. Об этом пишет издание Time.

"План Илона Маска уволить 75% сотрудников Twitter повредит способности компании обслуживать публичную дискуссию", –– в частности, говорится в черновике письма, с которым ознакомились журналисты.

В компании считают, что такой шаг подорвет доверие пользователей интернет-платформы и является безрассудным.

Сотрудники в письме требуют, что Маск взял на себя обязательства сохранить нынешнее количество персонала в случае приобретения Twitter. Среди прочего, коллектив просит не дискриминировать сотрудников по их политическим взглядам.

"Мы требуем, чтобы к нам относились с достоинством, а не как к пешкам в игре, в которую играют миллиардеры", –– подчеркивается в заявлении.

Так как письмо еще не опубликовано, пока неизвестно, сколько сотрудников компании его подписали.

Как уточняется, миллиардер до пятницы, 28 октября, должен закрыть сделку по покупке компании. В ином случае он столкнется со возобновлением рассмотрения дела в суде.

При этом ранее, как сообщило издание The Washington Post, Маск сказал потенциальным спонсорам, что намерен заменить или уволить большую часть сотрудников после завершения сделки. Так, из 7,5 тыс. людей должно остаться около 2 тыс. персонала.

Еще весной бизнесмен заявлял, что штат компании чересчур раздут, кроме того у сотрудников слишком "левые взгляды".

Напомним, Илон Маск снова открыл свою заявку на приобретение компании Twitter Inc. по первоначальной цене предложения в $54,20 за акцию. Офис Twitter в Сан-Франциско заявил, что получил письмо и намерен закрыть сделку по первоначальной цене.