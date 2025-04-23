Илон Маск обещает, что его станет меньше в DOGE: надо спасать Tesla:

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что с мая будет уделять делам компании больше времени, а то время, которое уходит на работу в Департаменте правительственной эффективности (DOGE), — наоборот, существенно сократит.

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Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что деятельность Маска во главе DOGE уже не раз вызывала много вопросов относительно того, насколько эффективно он может управлять и этим департаментом, и компанией Tesla. Недовольные активностью Маска в DOGE устраивали акции протеста и повреждали автосалоны Tesla, а главный американский рынок компании в штате Калифорния заметно просел.

Все это вызвало беспокойство инвесторов. Однако после обещания Маска сократить время работы в DOGE акции Tesla (которые уже выросли на 4%) поднялись еще — до +5,5%.

Что касается работы в DOGE, то Маск планирует уделять ей "день или два в неделю".

"До тех пор, пока президент этого желает", — приводит слова предпринимателя CNBC.

Также мы сообщали, что Илон Маск обдумывает опцию вообще покинуть администрацию президента США Дональда Трампа. Работа Маска в DOGE вызывает все большее недовольство чиновников — в частности, идея о еженедельных отчетах по электронной почте подверглась жесткой критике, и чиновники стали отказываться ее воплощать.

Ранее сотрудников Департамента правительственной эффективности во главе с Маском обвинили в том, что они копировали конфиденциальную информацию о профсоюзах, текущих судебных делах и корпоративных секретах. Впоследствии киберспециалист, который выдвинул обвинения, стал получать угрозы.