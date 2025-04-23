Ілон Маск обіцяє, що його стане менше в DOGE: треба рятувати Tesla

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що з травня приділятиме справам компанії більше часу, а той час, що йде на роботу у Департаменті урядової ефективності (DOGE), – навпаки, суттєво скоротить.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що діяльність Маска на чолі DOGE вже не раз викликала багато запитань щодо того, наскільки ефективно він може керувати і цим департаментом, і компанією Tesla. Незадоволені активністю Маска в DOGE влаштовували акції протесту і пошкоджували автосалони Tesla, а головний американський ринок компанії у штаті Каліфорнія помітно просів.

Все це спричинило занепокоєння інвесторів. Проте після обіцянки Маска скоротити час роботи у DOGE акції Tesla (які вже зросли на 4%) піднялися ще – до +5,5%.

Щодо роботи у DOGE, то Маск планує приділяти їй "день або два на тиждень".

"Доти, доки президент цього бажає", – наводить слова підприємця CNBC.

Також ми повідомляли, що Ілон Маск обмірковує опцію взагалі покинути адміністрацію президента США Дональда Трампа. Робота Маска у DOGE викликає дедалі більше незадоволення посадовців – зокрема, ідея про щотижневі звіти електронною поштою зазнала жорсткої критики, і чиновники стали відмовлятися її втілювати.

Раніше співробітників Департаменту урядової ефективності на чолі з Маском звинуватили у тому, що вони копіювали конфіденційну інформацію про профспілки, поточні судові справи та корпоративні секрети. Згодом кіберфахівець, який висунув звинувачення, став отримувати погрози.