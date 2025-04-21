Маск утомився від нападок "ліваків" та готовий покинути адміністрацію Трампа, — WP

Американський мільярдер та глава DOGE Ілон Маск хоче покинути адміністрацію Дональда Трампа. Причиною, яка підштовхнула бізнесмена, є наростання розбіжностей між радниками президента та главами різних відомств.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Журналісти повідомляють, що ідея Маска про щотижневі звіти електронною поштою зі сторони чиновників та працівників федеральних органів викликала "серйозні наслідки". За словами кількох десятків співрозмовників видання, що посадовці почали категорично відмовлятися від початку втілювати цю ідею.

"Оскільки мільярдер готується піти з посади протягом цього року, то його вплив, здається, слабшає, а суперечливі повідомлення та плутанина мали передбачуваний результат", — йдеться в тексті статі.

В ЗМІ відзначають, що низка департаментів і федеральних агенств відмовилися виконувати цю ідею Маска. Водночас серед близьких радників Трампа та його оточення в Овальному кабінеті теж не схвалили задум бізнесмена, що поглибило непорозуміння між Маском та командою глави США.

"Наразі незрозуміло, коли саме Маск піде з уряду; його статус спеціального державного службовця закінчується наприкінці травня. Мільярдер готовий піти, тому що він втомився від того, що він вважає серією "неприємних і неетичних нападок з боку політичних лівих", за словами людини, знайомої з його поглядами", — пишуть журналісти.

Водночас людина з оточення Маска додає, що сам мільярдер переконаний, що його відхід не знизить ефективність роботи його дітища DOGE. Сам бізнесмен переконаний, що члени його команди "вже працюють у багатьох федеральних агентствах".

Журналісти додають, що в Білому Домі відзначають ефективність роботи DOGE та кажуть, що "результати говорять самі за себе". Однак наростання напруги може свідчити про втрату довіри та підтримки, яку Маск мав на початку другого президентства Трампа.

Раніше стало відомо, як Трамп розлютився на Маска через секретний брифінг щодо Китаю. Глава США дізнався, що в березні бізнесмен мав долучитися до секретного брифінгу у Пентагоні щодо Китаю, тому президент США скасував захід, коли дізнався про наміри мільярдера.

Згодом повідомлялося, що департамент Маска звинуватили у витоку на користь Росії. Спеціаліст із кібербезпеки Національної ради США з трудових відносин звинувачує DOGE в тому, що ті копіювали конфіденційну інформацію про профспілки, поточні судові справи та корпоративні секрети.