Маск устал от нападок "леваков" и готов покинуть администрацию Трампа, — WP

Американский миллиардер и глава DOGE Илон Маск хочет покинуть администрацию Дональда Трампа. Причиной, которая подтолкнула бизнесмена, является нарастание разногласий между советниками президента и главами различных ведомств.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты сообщают, что идея Маска о еженедельных отчетах по электронной почте со стороны чиновников и работников федеральных органов вызвала "серьезные последствия". По словам нескольких десятков собеседников издания, чиновники начали категорически отказываться с самого начала воплощать эту идею.

"Поскольку миллиардер готовится уйти с должности в течение этого года, то его влияние, кажется, ослабевает, а противоречивые сообщения и путаница имели предсказуемый результат", — говорится в тексте статьи.

В СМИ отмечают, что ряд департаментов и федеральных агентств отказались выполнять эту идею Маска. В то же время среди близких советников Трампа и его окружения в Овальном кабинете тоже не одобрили замысел бизнесмена, что углубило недоразумения между Маском и командой главы США.

"Пока непонятно, когда именно Маск уйдет из правительства; его статус специального государственного служащего истекает в конце мая. Миллиардер готов уйти, потому что он устал от того, что он считает серией "неприятных и неэтичных нападок со стороны политических левых", по словам человека, знакомого с его взглядами", — пишут журналисты.

В то же время человек из окружения Маска добавляет, что сам миллиардер убежден, что его уход не снизит эффективность работы его детища DOGE. Сам бизнесмен убежден, что члены его команды "уже работают во многих федеральных агентствах".

Журналисты добавляют, что в Белом Доме отмечают эффективность работы DOGE и говорят, что "результаты говорят сами за себя". Однако нарастание напряжения может свидетельствовать про потерю доверия и поддержки, которую Маск мел в начале второго президентства Трампа.

Ранее стало известно, как Трамп разозлился на Маска из-за секретного брифинга по Китаю. Глава США узнал, что в марте бизнесмен должен был присоединиться к секретному брифингу в Пентагоне по Китаю, поэтому президент США отменил мероприятие, когда узнал о намерениях миллиардера.

Впоследствии сообщалось, что департамент Маска обвинили в утечке в пользу России. Специалист по кибербезопасности Национального совета США по трудовым отношениям обвиняет DOGE в том, что те копировали конфиденциальную информацию о профсоюзах, текущих судебных делах и корпоративных секретах.