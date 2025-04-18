Департамент эффективности правительства Илона Маска обвинили в утечке в пользу России

Специалист по кибербезопасности Национального совета США по трудовым отношениям (NLRB) обвинил сотрудников Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, что те копировали конфиденциальную информацию о профсоюзах, текущих судебных делах и корпоративных секретах. После чего ему начали угрожать.

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Об этом пишет NPR со ссылкой на Дэниела Берулиса, IT-эксперта в Национальном совете по трудовым отношениям.

Сотрудники DOGE, которыми фактически руководит советник Белого дома и миллиардер-генеральный директор технологической компании Илон Маск, нацелились на доступ к внутренним системам NLRB еще в марте 2025 года. Они заявили, что общая миссия их подразделения заключается в проверке данных агентства на предмет соответствия политике новой администрации, а также в сокращении расходов и максимизации эффективности.

Берулис рассказал, что он и несколько его коллег видели, как черный внедорожник и полицейский эскорт въехали в гараж, после чего охрана здания впустила сотрудников DOGE. Они общались с небольшим количеством сотрудников, официально не представились и потребовали наивысшего уровня доступа с фактически неограниченным разрешением на чтение, копирование и изменение данных.

Но Берулис предоставил Конгрессу США доказательства того, что сотрудники DOGE, когда им предоставили доступ, начали копировать данные с конфиденциальной информации о профсоюзах, текущих судебных делах и корпоративных секретах — данные, которые, как говорят четыре эксперта по трудовому праву, почти никогда не должны покидать NLRB, и это не имеет никакого отношения к повышению эффективности правительства или сокращению расходов.

При этом члены команды DOGE попросили, чтобы их действия не регистрировались в системе, а затем, по всей видимости, попытались скрыть свои следы, отключив инструменты мониторинга и вручную удалив записи о своем доступе — поведение, которое несколько экспертов по кибербезопасности, опрошенных журналистами, сравнили с тем, что могли бы делать преступные или спонсируемые государством хакеры.

Сотрудники стали беспокоиться о том, что конфиденциальные данные NLRB могут быть раскрыты, особенно после того, как они начали обнаруживать подозрительные попытки входа с IP-адреса в России.

"Мы видели, как российские злоумышленники делали такие вещи в системах правительства США. Разница в том, что им дали ключи от входной двери", — сказал аналитик, имеющий большой опыт в охоте на хакеров.

Он пояснил, что без полного доступа к системе NLRB будет сложно полностью проверить, что произошло, но выводы Берулиса об утечке вызывают беспокойство.

Эксперты по трудовому праву, опасаются, что если данные выйдут наружу, ими могут злоупотребить, в том числе частные компании, как SpaceX Маска. Они могут получить информацию о дискредитирующих показаниях, руководстве профсоюзов, правовых стратегиях и внутренних данных о конкурентах. Это также может запугать информаторов, которые могут высказаться о несправедливой трудовой практике, и посеять недоверие к независимости NLRB.

Но кроме того, что сотрудники DOGE Илона Маска копировали данные с неизвестной целью, когда Дэниел Берулис обратился с заявлением в Конгресс, ему начали угрожать.

Берулис нашел распечатанное письмо в конверте, приклеенном к его двери, в котором содержались угрожающие выражения, конфиденциальная личная информация и фотографии его самого, сделанные тайно, когда он выгуливал свою собаку.

Неясно, кто его отправил, но в письме конкретно упоминалось его решение сообщить о взломе. Правоохранительные органы расследуют письмо.

"Если раскрытие информации не было достаточно тревожным, то целенаправленное физическое запугивание и слежка за моим клиентом — это уже достаточно. Если это происходит с Берулисом, то, скорее всего, это происходит и с другими и приближает нашу страну больше к авторитарным режимам, чем к открытым и свободным демократиям", — написал его адвокат.

Отчасти из-за зашедшего в тупик внутреннего расследования и попыток заставить его замолчать Берулис решил выступить публично.

Напомним, ранее в Пентагоне обеспокоились деятельностью Илона Маска и его департамента DOGE. Там боятся, что миллиардер закроет дорогостоящие программы, касающиеся истребителей и авианосцев.