Департамент ефективності уряду Ілона Маска звинуватили у витоку на користь Росії

Спеціаліст із кібербезпеки Національної ради США з трудових відносин (NLRB) звинуватив співробітників Департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваного Ілоном Маском, що ті копіювали конфіденційну інформацію про профспілки, поточні судові справи та корпоративні секрети. Після чого йому почали погрожувати.

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Про це пише NPR з посиланням на Деніела Беруліса, IT-експерта в Національній раді з трудових відносин.

Співробітники DOGE, якими фактично керує радник Білого дому і мільярдер-генеральний директор технологічної компанії Ілон Маск, націлилися на доступ до внутрішніх систем NLRB ще в березні 2025 року. Вони заявили, що загальна місія їхнього підрозділу полягає в перевірці даних агентства на предмет відповідності політиці нової адміністрації, а також у скороченні витрат і максимізації ефективності.

Беруліс розповів, що він і кілька його колег бачили, як чорний позашляховик і поліцейський ескорт в'їхали в гараж, після чого охорона будівлі впустила співробітників DOGE. Вони спілкувалися з невеликою кількістю співробітників, офіційно не представилися і зажадали найвищого рівня доступу з фактично необмеженим дозволом на читання, копіювання і зміну даних.

Але Беруліс надав Конгресу США докази того, що співробітники DOGE, коли їм надали доступ, почали копіювати дані з конфіденційної інформації про профспілки, поточні судові справи та корпоративні секрети — дані, які, як кажуть чотири експерти з трудового права, майже ніколи не повинні залишати NLRB, і це не має жодного відношення до підвищення ефективності уряду або скорочення витрат.

Водночас члени команди DOGE попросили, щоб їхні дії не реєструвалися в системі, а потім, найімовірніше, спробували приховати свої сліди, відключивши інструменти моніторингу та вручну видаливши записи про свій доступ — поведінка, яку кілька експертів із кібербезпеки, опитаних журналістами, порівняли з тим, що могли б робити злочинні або спонсоровані державою хакери.

Співробітники стали турбуватися про те, що конфіденційні дані NLRB можуть бути розкриті, особливо після того, як вони почали виявляти підозрілі спроби входу з IP-адреси в Росії.

"Ми бачили, як російські зловмисники робили такі речі в системах уряду США. Різниця в тому, що їм дали ключі від вхідних дверей", — сказав аналітик, який має великий досвід у полюванні на хакерів.

Він пояснив, що без повного доступу до системи NLRB буде складно повністю перевірити, що сталося, але висновки Беруліса про витік викликають занепокоєння.

Експерти з трудового права, побоюються, що якщо дані вийдуть назовні, ними можуть зловживати, зокрема приватні компанії, як SpaceX Маска. Вони можуть отримати інформацію про дискредитуючі свідчення, керівництво профспілок, правові стратегії та внутрішні дані про конкурентів. Це також може залякати інформаторів, які можуть висловитися про несправедливу трудову практику, і посіяти недовіру до незалежності NLRB.

Але крім того, що співробітники DOGE Ілона Маска копіювали дані з невідомою метою, коли Деніел Беруліс звернувся із заявою до Конгресу, йому почали погрожувати.

Беруліс знайшов роздрукований лист у конверті, приклеєному до його дверей, у якому містилися погрозливі вирази, конфіденційна особиста інформація та фотографії його самого, зроблені таємно, коли він вигулював свого собаку.

Незрозуміло, хто його надіслав, але в листі конкретно згадувалося його рішення повідомити про злом. Правоохоронні органи розслідують лист.

"Якщо розкриття інформації не було достатньо тривожним, то цілеспрямоване фізичне залякування і стеження за моїм клієнтом — це вже достатньо. Якщо це відбувається з Берулісом, то, найімовірніше, це відбувається і з іншими та наближає нашу країну більше до авторитарних режимів, ніж до відкритих і вільних демократій", — написав його адвокат.

Почасти через внутрішнє розслідування, що зайшло в глухий кут, і спроби змусити його замовкнути Беруліс вирішив виступити публічно.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні занепокоїлися діяльністю Ілона Маска і його департаменту DOGE. Там бояться, що мільярдер закриє дорогі програми, що стосуються винищувачів і авіаносців.