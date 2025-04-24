"От этого может зависеть жизнь": Маск неожиданно высказался о солнечной энергии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что энергетическая независимость, в частности солнечные панели и аккумуляторы, могут спасти жизни семьям.

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Об этом пишет ECOticias со ссылкой на заявление Илона Маска в рамках отчета о доходах Tesla. Бизнесмен заявил, что солнечная крыша в сочетании с аккумулятором Tesla Powerwall может обеспечить дом энергией, даже если энергосеть выйдет из строя.

"От этого может зависеть жизнь вашей семьи", — сказал Илон Маск.

Как отмечают в издании, критики скептически отнеслись к заявлению предпринимателя. Они упомянули о том, что солнечная крыша Tesla не оправдала ожиданий. Хотя продукт был представлен на рынке как доступный, теперь он считается дорогим вариантом.

Что известно о Tesla Powerwall

Tesla Powerwall — литий-ионный аккумулятор, разработанный компанией Tesla Motors. Он предназначен для накопления, потребления и генерации резервного питания от солнечной энергии. Батареи способны выдерживать мороз до -20 градусов и +43 градусов тепла, а гарантия их работы составляет 10 лет.

Новые модели устройства встраиваются в крышу зданий и кажутся невидимыми благодаря особым плитам разного цвета и текстуры, которые покрывают всю крышу. Стекло из кварца в панелях очень прочное, поэтому батарея не изнашивается.

В 2022 году Илон Маск передал солнечные станции Tesla Powerwall в Украину. Они приехали в две амбулатории Бородянки и Ирпеня Киевской области, где обеспечивали автономное электричество во время отключений.

Напомним, США установили новые пошлины до 3521% на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии. Решение связано с расследованием, показавшим, что производители солнечных панелей в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде несправедливо получали выгоду от государственных субсидий и продавали товар в США по ценам ниже себестоимости производства.