"Від цього може залежати життя": Маск несподівано висловився про сонячну енергію

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що енергетична незалежність, зокрема сонячні панелі та акумулятори, можуть врятувати життя сім'ям.

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Про це пише ECOticias з посиланням на заяву Ілона Маска в рамках звіту про доходи Tesla. Бізнесмен заявив, що сонячний дах у поєднанні з акумулятором Tesla Powerwall може забезпечити будинок енергією, навіть якщо енергомережа вийде з ладу.

"Від цього може залежати життя вашої родини", — сказав Ілон Маск.

Як зазначають у виданні, критики скептично поставилися до заяви підприємця. Вони згадали про те, що сонячний дах Tesla не виправдав очікувань. Хоча продукт був представлений на ринку як доступний, тепер він вважається дорогим варіантом.

Що відомо про Tesla Powerwall

Tesla Powerwall — літій-іонний акумулятор, розроблений компанією Tesla Motors. Він призначений для накопичення, споживання і генерації резервного живлення від сонячної енергії. Батареї здатні витримувати мороз до -20 градусів і +43 градусів тепла, а гарантія їхньої роботи становить 10 років.

Нові моделі пристрою вбудовуються в дах будівель і здаються невидимими завдяки особливим плитам різного кольору і текстури, що покривають весь дах. Скло з кварцу в панелях дуже міцне, тому батарея не зношується.

У 2022 році Ілон Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall в Україну. Вони приїхали у дві амбулаторії Бородянки та Ірпеня Київської області, де забезпечували автономну електрику під час відключень.

Нагадаємо, США встановили нові мита до 3521% на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії. Рішення пов'язане з розслідуванням, яке засвідчило, що виробники сонячних панелей у Камбоджі, В'єтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо отримували вигоду від державних субсидій і продавали товар у США за цінами, нижчими за собівартість виробництва.