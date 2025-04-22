Сонячні панелі подорожчають у рази: кого це торкнеться і які будуть наслідки

США встановили нові мита в розмірі 3521% на імпорт сонячних панелей із чотирьох країн Південно-Східної Азії.

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Про це пише Bloomberg. За даними видання, нові мита пов'язані з розслідуванням, яке засвідчило, що виробники сонячних панелей у Камбоджі, В'єтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо отримували вигоду від державних субсидій і продавали товар у США за цінами, нижчими за собівартість виробництва.

За даними Міністерства торгівлі, для Камбоджі загальнонаціональні мита були встановлені на рівні 3521%. Неназвані компанії у В'єтнамі стикаються з митами в розмірі до 395,9%, тоді як у Таїланді вони встановлені на рівні 375,2%. Загальнонаціональні ставки для Малайзії були опубліковані на рівні 34,4%.

"Це вирішальна перемога для американського виробництва", — сказав Тім Брайтбілл, співголова міжнародної торгової практики Wiley.

Як зазначають автори статті, незважаючи на збільшений попит та інвестиції в нові заводи з виробництва сонячних панелей по всій території США, виробники попередили, що цим заводам загрожують іноземні конкуренти, які продають своє обладнання за цінами, нижчими за ринкові.

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При цьому у виданні зазначили, що мита можуть завдати шкоди компаніям, які довго використовували дешеві іноземні компоненти. Таким чином рішення американської влади посилило невизначеність для цього сектора.

У статті також згадується про те, що аналогічні мита були введені на імпорт сонячних панелей з Китаю близько 12 років тому. У результаті китайські виробники перенесли своє виробництво в країни, яких не торкнулися тарифи.

Нагадаємо, Південна Корея заявила, що деякі країни дедалі частіше маркують свою продукцію як "виготовлену в Південній Кореї", — щоб у такий спосіб уникати митних тарифів, запроваджених Дональдом Трампом.