Не Starlink едиными: Илон Маск передал Украине солнечные панели Tesla Powerwall

По словам министра Михаила Федорова, сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.

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Американский миллиардер Илон Маск передал Украине солнечные станции Tesla Powerwall. Они приехали в две амбулатории Бородянки и Ирпеня Киевской области и позволят обеспечить автономное электричество в случае его отключения. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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"Сегодня две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall", — написал чиновник.

По словам Федорова, солнечные батареи и генераторы очень популярны в США. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества. Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.

Как работает Tesla Powerwall

Tesla Powerwall — литий-ионный аккумулятор, разработанный компанией Tesla Motors. Солнечная панель от Tesla предназначена для накопления, потребления и генерации резервного питания от солнечной энергии. Панель также позволяет обеспечить автономную подачу электричества. Новые модели устройства встраиваются в крышу зданий и кажутся невидимыми благодаря особым плитам разного цвета и текстуры, которые покрывают всю крышу. Стекло из кварца в панелях очень прочное, поэтому батарея не изнашивается. Батареи способны выдерживать мороз до -20 градусов и +43 градусов тепла, а гарантия их работы составляет 10 лет.

Напомним, 27 апреля стало известно о том, что Starlink Илона Маска открыл представительство в Украине. По словам Михаила Федорова, такое решение предшествовала передача стране нескольких тысяч станций Starlink.

Ранее, 20 апреля Михаил Федоров рассказал, что все украинцы могут пользоваться спутниковым интернетом Starlink. Государственный регулятор снял ограничения на время действия военного положения в Украине.