Starlink Илона Маска открыл представительство в Украине, — Минцифра

По словам главы ведомства Михаила Федорова, решению компании предшествовала передача нашей стране нескольких тысяч станций Starlink. С их помощью будут обеспечивать стабильную интернет-связь во время войны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") зарегистрировано в Украине как представительство компании SpaceX, сообщил 27 апреля вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров. Открытие представительства Федоров анонсировал 19 апреля.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Этому предшествовала передача компанией Илона Маска Украине нескольких тысяч станций Starlink, чтобы обеспечить стабильную интернет-связь во время войны.

"В самом начале войны я обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink. Уже на следующий день мы получили от него положительный ответ, а еще через неделю первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину были на нашем складе, — сообщил Михаил Федоров. — Сегодня более 10 тысяч станций помогают быть на связи и поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории".

Вице-премьер подчеркнул, что Украину уже почти невозможно представить без современной технологии Starlink и заверил, что она станет еще более доступной для украинцев.

"Мы получили очередную положительную новость: Starlink начал работу над открытием представительства в Украине! Со своей стороны я поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно скорее", — пообещал Федоров.

Напомним, ранее Нацкомиссия радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи разрешила использовать терминалы Starlink всем украинцам. Фокус писал о том, как подключиться к Starlink в Украине и сколько это стоит: один комплект оборудования на сайте Starlink обойдется в $499, а ежемесячная абонплата составляет $99. Выплачивать ее можно вскладчину.