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Starlink Ілона Маска відкрив представництво в Україні, — Мінцифра

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Starlink Ukraine, Ілон Маск, Михайло Федоров, інтернет
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск

За словами голови відомства Михайла Федорова, рішенню компанії передувала передача нашій країні кількох тисяч станцій Starlink. Із їхньою допомогою забезпечуватимуть стабільний інтернет-зв'язок під час війни.

Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") зареєстрована в Україні як представництво компанії SpaceX, повідомив 27 квітня віцепрем'єр-міністр, голова Мінцифри Михайло Федоров. Відкриття представництва Федоров анонсував 19 квітня.

Цьому передувала передача компанією Ілона Маска Україні кількох тисяч станцій Starlink, щоб забезпечити стабільний інтернет-зв'язок під час війни.

"На самому початку війни я звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Уже наступного дня ми отримали від нього позитивну відповідь, а ще за тиждень перші 500 станцій Starlink із беплатною прошивкою під Україну були на нашому складі, — повідомив Михайло Федоров. — Сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають бути на зв'язку та підтримують роботу критичних енергетичних і телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території”.

Віцепрем'єр наголосив, що Україну вже майже неможливо уявити без сучасної технології Starlink, і запевнив, що вона стане ще доступнішою для українців.

"Ми отримали чергову позитивну новину: Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні! Зі свого боку я доручив відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань і надання частот пройшли якнайшвидше", — пообіцяв Федоров.

Нагадаємо, раніше Нацкомісія радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку дозволила використати термінали Starlink усім українцям. Фокус писав про те, як підключитися до Starlink в Україні та скільки це коштує: один комплект обладнання на сайті Starlink коштуватиме $499, а щомісячна абонплата становить $99. Виплачувати її можна в складчину.