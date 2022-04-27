Starlink Ілона Маска відкрив представництво в Україні, — Мінцифра

За словами голови відомства Михайла Федорова, рішенню компанії передувала передача нашій країні кількох тисяч станцій Starlink. Із їхньою допомогою забезпечуватимуть стабільний інтернет-зв'язок під час війни.

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Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") зареєстрована в Україні як представництво компанії SpaceX, повідомив 27 квітня віцепрем'єр-міністр, голова Мінцифри Михайло Федоров. Відкриття представництва Федоров анонсував 19 квітня.

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Цьому передувала передача компанією Ілона Маска Україні кількох тисяч станцій Starlink, щоб забезпечити стабільний інтернет-зв'язок під час війни.

"На самому початку війни я звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Уже наступного дня ми отримали від нього позитивну відповідь, а ще за тиждень перші 500 станцій Starlink із беплатною прошивкою під Україну були на нашому складі, — повідомив Михайло Федоров. — Сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають бути на зв'язку та підтримують роботу критичних енергетичних і телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території”.

Віцепрем'єр наголосив, що Україну вже майже неможливо уявити без сучасної технології Starlink, і запевнив, що вона стане ще доступнішою для українців.

"Ми отримали чергову позитивну новину: Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні! Зі свого боку я доручив відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань і надання частот пройшли якнайшвидше", — пообіцяв Федоров.

Нагадаємо, раніше Нацкомісія радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку дозволила використати термінали Starlink усім українцям. Фокус писав про те, як підключитися до Starlink в Україні та скільки це коштує: один комплект обладнання на сайті Starlink коштуватиме $499, а щомісячна абонплата становить $99. Виплачувати її можна в складчину.