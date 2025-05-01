"Схоже на Армагеддон": правління Tesla шукає нового директора замість Маска, — WSJ

Рада директорів Tesla.inc планує звільнити мільярдера Ілона Маска з посади голови правління і тому звернулась у компанії з пошуку керівників. Топменеджемент, працівники, інвестори стурбовані втратами прибутків. Підприємець, своєю чергою, визнав, що з продажами "Тесли" не все гаразд, але не відомо, чи очікує він звільнення.

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Про зміни в Tesla.inc та про звільнення Маска написало медіа The Wall Street Journal.

Медіа повідомило, що отримало інформацію від "людей, знайомих з переговорами". Співрозмовники журналістів підтвердили, що "Тесла" дійсно шукає наступника Маска, а компаніям з наймання персоналу замовили розробити спеціальну процедуру, щоб відшукати кращого кандидата. При цьому вказується, що причина таких дій — проблема з прибутками та невиконання мільярдером обов'язків СЕО.

"У компанії зростала напруженість. Продажі та прибутки швидко падали. Маск проводив більшу частину часу у Вашингтоні", — ідеться у статті.

Також пояснюється, що директори вже обрали одну велику компанію, яка шукатиме нового керівника. При цьому раптом з'ясувалось, що у Tesla не створили алгоритм звільнення топменеджера й тому не ясно, що взагалі робити, коли така потреба виникла. Водночас, журналісти не встановили, чи знає Маск, що його планують позбутись.

Як з'ясувалось, спершу вісім членів ради директорів зустрілась з топкерівником та озвучила два прохання. Перше прохання — більше часу віддавати компанії, друга — публічно оголосити, що він повертається на роботу. Маск не опирався таким пропозиціям, зробив все, що він нього вимагалось. Дізнавшись, що прибутки впали на 71%, він пообіцяв, що ось-ось повернеться, написало WSJ.

Ілон Маск - падіння акцій Tesla станом на 1 травня Фото: investing.com

Медіа розповіло про активності Маска як глави департаменту ефективності DOGE в адміністрації Білого дому, про громадян, які палять авто "Тесла", про інвесторів, які хвилюються через прибутки та відмову від екологічності, про працівників, які місяцями не бачили керівника. Журналісти написали про нараду, яка відбулась у березні 2025 року. Згідно з даними медіа, мільярдер, який володіє 13% акцій Tesla.inc, закликав людей не позбуватись акцій, оскільки важкі часи пройдуть і все повернеться на краще.

"Якщо ви читаєте новини, це схоже на Армагеддон. Бувають часи, коли бувають важкі моменти, трохи штормової погоди, але я тут, щоб сказати вам, що майбутнє світле та захопливе. Що я кажу: тримайтеся за свої акції", — навело WSJ слова Маска.

Медіа звернулось за коментарями до Ілона Маска, але відповіді не отримала. У акаунті X мільярдера поки немає дописів, які стосувалися б його звільнення з Tesla.

Ілон Маск — деталі

Ілон Маск — американський мільярдер, власник або керівник компаній Tesla, SpaceX, X, PayPal, Neuralink. З місця 2025 року він отримав посаду у Білому домі та почав звільняти чиновників, закривати відомства, щоб зекономити американцями мільярди доларів. Наприклад, команда Маска закрила агентство USAID, яке, серед іншого, надавало Україні кошти на відновлення енергетики, на реформи та на кібербезпеку.

Нагадуємо, 23 квітня Маск заявив, що менше працюватиме в DOGE, і пояснив, які нові питання його цікавлять. Після цього мільярдер висловився щодо того, чи варто розвивати сонячну енергетику.