Мерц подарував Трампу свідоцтво про народження його діда: що про нього відомо (відео)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Білому домі урочисто вручив президенту США Дональду Трампу свідоцтво про народження його діда-німця — Фрідріха Трампа.

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Про це повідомляє The Guardian 5 червня.

Мерц вручив Трампу свідоцтво про народження його діда-німця

"Це свідоцтво про народження його дідуся з англійським перекладом. Його створило Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини. Каліграфія справді сенсаційна", — наголосив німецький політик.

Документ, написаний шрифтом Зюттерліна, свідчить про народження діда Дональда Трампа в селі Кальштадт у 1869 році.

Трамп подякував та почав "прицінюватися", куди б можна було повісити свідоцтво прямо в Овальному кабінеті Білого дому.

"Серйозний німецький чоловік", — сказав американський президент з посмішкою.

Дід Трампа — німець

Дід Дональда Трампа по батьковій лінії — Фрідріх Трамп — був німецьким іммігрантом. Він народився в Кальштадті, що в Баварії (Німеччина), у 1869 році.

У 1885 році чоловік емігрував до США у віці 16 років, не маючи багато грошей. Він оселився спочатку в Нью-Йорку, а згодом переїхав на захід у часи "золотої лихоманки". Там він розбагатів, відкриваючи готелі та ресторани, зокрема в Канаді (Юкон), де обслуговував шукачів золота.

Згодом він повернувся до Німеччини, одружився, але німецький уряд не дозволив йому залишитися в країні — вважалося, що він уникнув військової служби, коли емігрував. Тож дід Трампа повернувся до США зі своєю дружиною та почав життя наново.

Батько президента США, Фред Трамп, став великим забудовником у Нью-Йорку та створив Trump Organization.

Нагадаємо, Дональд Трамп, ймовірно, не змінює зачіску через забобони. Президент США вважає, що тоді його покине удача.

Також Фокус писав про те, що візажистка Білого дому розповіла, чому Трамп раптово став користуватися помаранчевим тональним кремом.