Забобон і фірмова фішка: чому Трамп не змінює свою дивну зачіску, — ЗМІ

Фірмова зачіска Дональда Трампа покликана привертати максимальну увагу, вважає автор Майкл Вольф, який написав кілька книг про президента США. Також є думка, що Трамп не змінює стиль через забобони. Президент США вважає, що тоді його покине удача.

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Про це пише The Daily Beast.

Майкл Вольф, автор серії книг про Дональда Трампа, вважає, що президент США розглядав свою зачіску як частину ширшої стратегії, спрямованої на те, щоб виділитися, зокрема на тлі Джо Байдена під час передвиборчої кампанії 2024 року.

Над волоссям Трампа постійно жартують у соцмережах Фото: Getty Images

"Він сивий і виснажений. Волосся — те, що від нього залишилося — сиве. Шкіра сіра. Костюми сірі, — описав Вольф Джо Байдена. — І Трамп вказував: "Подивіться на нього, на нього ніхто не дивиться, всі помічають тільки мене!" Що абсолютно правильно. Ви помічаєте Трампа, а не просто відносно нормального старого, яким був Байден", — вважає письменник.

Дебати Дональда Трампа і Джо Байдена Фото: Скриншот

Вольф сказав, що весь зовнішній вигляд Трампа — це "цілий план".

"Він має такий вигляд, тому що думає, що це ефективний спосіб виглядати", — додав він.

Волосся Трампа стало його фірмовою "фішкою" Фото: Getty Images

Майкл Вольф написав чотири книжки про Трампа і його адміністрацію: "Вогонь і лють", "Облога", "Зсув ґрунту" і "Все або нічого". У Білому домі не прокоментували його характеристику президента США.

Письменник також згадав книгу акторки фільмів для дорослих Стормі Деніелс, з якою у Трампа був роман у 2006 році. Стормі стверджує, що запитувала Трампа про його зачіску, і він визнав, що вона "смішна". Трамп стверджував, що "кожен знаменитий стиліст" пропонував виправити її, але він відмовився.

"Усі говорять про це. Але це моя справа. Це моя торгова марка. Плюс, якщо я дозволю цій людині зробити це, це просто розлютить всіх інших людей. "Ну, чому ви дозволили йому це зробити?" Я знаю багато людей, які вбили б, щоб зробити це. Найкращі. Найкращі з найкращих", — цитувала Стормі Дональда Трампа у своїй книзі.

Ймовірний зв'язок зі Стормі Деніелс став центральною причиною обвинувального вироку Трампу 2024 року у справі про отримання грошей за мовчання. Прокурори стверджують, що він сфальсифікував ділові документи, щоб приховати платіж, який мав змусити її замовкнути і вплинути на вибори 2016 року.

Заяви Деніелс частково підкріплені несподіваним джерелом: Сетом Рогеном. Актор, який знімався разом із нею у фільмі "Трішки вагітна" (2007), каже, що Деніелс одного разу розповіла йому про дивну розмову, яка, як вона стверджувала, відбулася з Трампом з приводу його волосся.

За словами Рогена, Трамп вважав, що його "сила" пов'язана з його волоссям, і що якщо він його втратить, то втратить і "силу, і статус".

Дональд Трамп не зраджує своєму стилю вже багато років Фото: Getty Images

"Навіть якщо він знає, що це безглуздо і... об'єктивно не відповідає всім вимогам, яким має відповідати шевелюра, для нього це краще, ніж відрізати волосся, тому що у нього є, типу, забобони з цього приводу", — сказав Роген.

Нагадаємо, раніше Майкл Вольф спровокував скандал, коли розповів, що Дональд Трамп ополчився на Гарвардський університет, бо не вступив туди. Президент США обурився і заявив, що ніколи не подавав заяву в Гарвард, а закінчив Вортонську школу фінансів у Пенсильванському університеті.

А візажист Білого дому розповіла, чому Дональд Трамп раптово став користуватися помаранчевим тональним кремом.