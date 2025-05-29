Не вступив сам і не вступив його син: у США жартують чому Трамп ополчився на Гарвард

Дональд Трамп оголосив війну Гарвардському університету, погрожуючи позбавити його фінансування. І хоче призупинити видачу віз студентам з-за кордону. Але в Білому домі жартують, що президент США ополчився на університет "Ліги плюща", бо не зміг туди вступити, як і його син Беррон Трамп.

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Про це пише The Daily Beast.

Меланія Трамп цього тижня зробила рідкісну заяву про свого сина Беррона Трампа, після того, як жарт, що циркулював у Білому домі, став надбанням громадськості, розповів автор Майкл Вольф у подкасті.

Виявилося, що "вендета" президента Дональда Трампа проти Гарвардського університету була помстою за те, що цей університет "Ліги плюща" відкинув його молодшого сина.

19-річний Беррон Трамп закінчує перший рік навчання в Нью-Йоркському університеті. Перша леді заявила — через свого представника в понеділок — що її син "не подавав заяву до Гарварду, і будь-які твердження про те, що він або будь-хто від його імені подавав заяву, є повністю неправдивими".

Вольф, автор безлічі популярних книжок про Трампа, сказав, що не впевнений, що саме твердження про те, що Беррон Трамп подав заяву в престижну школу, має під собою будь-яке підґрунтя, але воно, безумовно, "стало предметом жартів" у Білому домі.

У Білому домі жартують, що Беррон Трамп не вступив до Гарварду Фото: Getty

"Вони жартують: "Що він робить? Це безумство!" А потім вони розповідають анекдот про Беррона", — розповів Вольф, зазначивши, що саме він повідомив про існування цього жарту кілька тижнів тому.

Ведуча подкасту Джоанна Коулз зазначила, що це "ще більш дивно, оскільки багато хто з оточення Дональда Трампа навчався в університетах Ліги плюща", включно з кількома особами, які навчалися в Гарварді, та віцепрезидентом Дж.Д. Венсом, який навчався в Єльському університеті.

"Важливо не надавати занадто багато сенсу тому, що він робить. Але, до речі, він не потрапив до Гарварду", — зазначив Вольф, маючи на увазі президента США Дональда Трампа.

Коли цього тижня представника Білого дому запитали, чи подавав президент заяву до Гарварду, він ухилився від відповіді, заявивши: "Президенту не потрібно було подавати заяву в таку переоцінену, корумповану установу, як Гарвард, щоб стати успішним бізнесменом і президентом, який найбільше змінює ситуацію в історії".

У Білому домі не відповіли, чи намагався Трамп вступити до Гарварду Фото: Pittsburgh Post-Gazette

Хрестовий похід Трампа проти Гарварда останніми тижнями посилився: його адміністрація заморозила мільярди доларів федерального фінансування досліджень, позбавила університет можливості приймати іноземних студентів і поставила під загрозу його статус університету, звільненого від сплати податків.

Репресії почалися після того, як Гарвард відмовився виконати вимоги щодо демонтажу ініціатив різноманітності та перегляду своїх процесів прийому. Тепер університет дає відсіч у суді, звинувачуючи адміністрацію Трампа в неконституційному перевищенні повноважень і політичній помсті.

За словами Вольфа, Дональд Трамп напав на Гарвард, тому що "йому потрібен ворог".

"Ось що робить шоу чудовим. Шоу Трампа. Він вибирає фантастичних ворогів, насправді. І Гарвард, незважаючи на все, що він представляє, відмінно вписується в це шоу", — сказав він, зазначивши, що тепер усі ЗМІ пишуть про Трампа і Гарвард.

Вольф також торкнувся теми шлюбу Дональда Трампа і Меланії, коли його запитали, чому перша леді відсутня у Вашингтоні.

Востаннє першу леді бачили з президентом, коли вони їздили до Ватикану Фото: Getty Images

"Ці двоє просто існують у шлюбі, який може бути вигідний їм обом з точки зору транзакцій", — сказав Вольф.

Примітно, але плани Дональда Трампа призупинити видачу віз іноземним студентам болісно вдарять по університетах США. Рішення уряду США було ухвалено в той час, коли кількість іноземних студентів досягла рекордно високого рівня. У 2023/24 навчальному році в американських університетах навчалося понад 1,1 мільйона іноземних студентів. За останні два десятиліття ця цифра збільшилася вдвічі.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа звільняє мільярдера Ілона Маска з посади голови Департаменту ефективності. Рішення ухвалено на найвищому рівні.

А Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними і заблокував дію введених президентом Дональдом Трампом торгових мит для іноземних держав, ухваливши, що він перевищив свої повноваження.