Не поступил сам и не поступил его сын: в США шутят почему Трамп ополчился на Гарвард

Дональд Трамп объявил войну Гарвардскому университету, грозясь лишить его финансирования. И хочет приостановить выдачу виз студентам из-за рубежа. Но в Белом доме шутят, что президент США ополчился на университет "Лиги плюща", потому что не смог туда поступить, как и его сын Бэррон Трамп.

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Об этом пишет The Daily Beast.

Мелания Трамп на этой неделе сделала редкое заявление о своем сыне Бэрроне Трампе, после того, как шутка, циркулировавшая в Белом доме, стала достоянием общественности, рассказал автор Майкл Вольф в подкасте.

Оказалось, что "вендетта" президента Дональда Трампа против Гарвардского университета была местью за то, что этот университет "Лиги плюща" отверг его младшего сына.

19-летний Бэррон Трамп заканчивает первый год обучения в Нью-Йоркском университете. Первая леди заявила — через своего представителя в понедельник — что ее сын "не подавал заявление в Гарвард, и любые утверждения о том, что он или кто-либо от его имени подавал заявление, являются полностью ложными".

Вольф, автор множества популярных книг о Трампе, сказал, что не уверен, что само утверждение о том, что Бэррон Трамп подал заявление в престижную школу, имеет под собой какую-либо основу, но оно, безусловно, "стало предметом шуток" в Белом доме.

В Белом доме шутят, что Бэррон Трамп не поступил в Гарвард Фото: Getty

"Они шутят: "Что он делает? Это безумие!" А потом они рассказывают анекдот про Бэррона", — рассказал Вольф, отметив, что именно он сообщил о существовании этой шутки несколько недель назад .

Ведущая подкаста Джоанна Коулз отметила, что это "еще более странно, поскольку многие из окружения Дональда Трампа учились в университетах Лиги плюща", включая нескольких человек, которые учились в Гарварде, и вице-президента Дж. Д. Вэнса, который учился в Йельском университете.

"Важно не придавать слишком много смысла тому, что он делает. Но, кстати, он не попал в Гарвард", — отметил Вольф, имея в виду президента США Дональда Трампа.

Когда на этой неделе представителя Белого дома спросили, подавал ли президент заявление в Гарвард, он уклонился от ответа, заявив: "Президенту не нужно было подавать заявление в такое переоцененное, коррумпированное учреждение, как Гарвард, чтобы стать успешным бизнесменом и самым преобразующим президентом в истории".

В Белом доме не ответили, пытался ли Трамп поступить в Гарвард Фото: Pittsburgh Post-Gazette

Крестовый поход Трампа против Гарварда в последние недели усилился: его администрация заморозила миллиарды долларов федерального финансирования исследований, лишила университет возможности принимать иностранных студентов и поставила под угрозу его статус университета, освобожденного от уплаты налогов.

Репрессии начались после того, как Гарвард отказался выполнить требования по демонтажу инициатив разнообразия и пересмотру своих процессов приема. Теперь университет дает отпор в суде, обвиняя администрацию Трампа в неконституционном превышении полномочий и политической мести.

По словам Вольфа, Дональд Трамп напал на Гарвард, потому что "ему нужен враг".

"Вот что делает шоу великолепным. Шоу Трампа. Он выбирает фантастических врагов, на самом деле. И Гарвард, несмотря на все, что он представляет, отлично вписывается в это шоу", — сказал он, отметив, что теперь все СМИ пишут про Трампа и Гарвард.

Вольф также затронул тему брака Дональда Трампа и Мелании, когда его спросили, почему первая леди отсутствует в Вашингтоне.

Последний раз первую леди видели с президентом, когда они ездили в Ватикан Фото: Getty Images

"Эти двое просто существуют в браке, который может быть выгоден им обоим с точки зрения транзакций", — сказал Вольф.

Примечательно, но планы Дональда Трампа приостановить выдачу виз иностранным студентам болезненно ударят по университетам США. Решение правительства США было принято в то время, когда число иностранных студентов достигло рекордно высокого уровня. В 2023/24 учебном году в американских университетах обучалось более 1,1 миллиона иностранных студентов . За последние два десятилетия эта цифра увеличилась вдвое.

Напомним, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа увольняет миллиардера Илона Маска с должности главы Департамента эффективности. Решение принято на самом высоком уровне.

А Федеральный суд по вопросам международной торговли США признал незаконными и заблокировал действие введенных президентом Дональдом Трампом торговых пошлин для иностранных государств, постановив, что он превысил свои полномочия.