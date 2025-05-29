Превысил полномочия: Федеральный суд США заблокировал действие "новых пошлин" Трампа

Федеральный суд по вопросам международной торговли США признал незаконными и заблокировал действие введенных президентом Дональдом Трампом торговых пошлин для иностранных государств, постановив, что Трамп превысил свои полномочия.

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Об этом пишет Financial Times

Суд по международной торговле США постановил, что президент не имел полномочий вводить пошлины, используя законодательство о чрезвычайных экономических полномочиях, на которое он ссылался, когда вводил "новые пошлины".

"Приказы о всемирных и ответных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные Президенту.... регулировать импорт с помощью тарифов", — говорится в постановлении суда.

Решение суда, вынесенное коллегией судей Суда по международной торговле, где оспаривались тарифные схемы, было однозначным.

Указы, в которых Трамп объявил о тарифах, "объявляются недействительными как противоречащие закону", — постановил суд.

В частности, речь идет о введенных им 25-процентных пошлинах на товары из Канады и Мексики, 20-процентных — на китайский импорт, а также 10-процентном тарифе на импорт всех торговых партнеров США, которые обосновывались необходимостью уменьшения торгового дефицита.

Суд также отменил "взаимные" тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля, если иностранные правительства не смогут к тому времени достичь соглашения с Белым домом.

"Мы возбудили это дело, потому что Конституция не предоставляет ни одному президенту неограниченных полномочий для подрыва экономики. Это решение подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента", — заявил генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд, который вместе с 11 другими генеральными прокурорами подали иск против пошлин Трампа.

Отмечается, что в течение нескольких минут после объявления решения администрация Трампа подала апелляцию.

В то же время журналисты подчеркнули, что даже если решение будет обжаловано, оно "подбодрит" противников тарифов в корпоративной Америке, иностранных капиталах и Конгрессе США, которые пытались убедить Трампа отменить пошлины.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил взаимные пошлины для государств по всему миру и минимальный базовый тариф 10%.

8 апреля издание Forbes обнародовало материал, в котором говорилось о том, что Трамп потерял $500 млн из-за введенных им пошлин.