Перевищив повноваження: Федеральний суд США заблокував дію "нових мит" Трампа

Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними та заблокував дію запроваджених президентом Дональдом Трампом торгівельних мит для іноземних держав, постановивши, що Трамп перевищив свої повноваження.

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Про це пише Financial Times

Суд з міжнародної торгівлі США постановив, що президент не мав повноважень запроваджувати мита, використовуючи законодавство про надзвичайні економічні повноваження, на яке він посилався, коли запроваджував "нові мита".

"Накази про всесвітні та відповідні мита перевищують будь-які повноваження, надані Президенту. … регулювати імпорт за допомогою тарифів", — йдеться в ухвалі суду.

Рішення суду, винесене колегією суддів Суду з міжнародної торгівлі, де оскаржувалися тарифні схеми, було однозначним.

Укази, в яких Трамп оголосив про тарифи, "оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону", — постановив суд.

Зокрема, йдеться про введені ним 25-відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, 20-відсоткові — на китайський імпорт, а також 10-відсотковий тариф на імпорт усіх торгівельних партнерів США, які обґрунтовувалися необхідністю зменшення торгівельного дефіциту.

Суд також скасував "взаємні" тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть до того часу досягти угоди з Білим домом.

"Ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торгівельні рішення не можуть прийматися за примхою президента", — заявив генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд, який разом з 11 іншими генеральними прокурорами подали позов проти мит Трампа.

Зазначається, що упродовж кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.

Водночас журналісти підкреслили, що навіть якщо рішення буде оскаржене, воно "підбадьорить" противників тарифів у корпоративній Америці, іноземних капіталах та Конгресі США, які намагалися переконати Трампа скасувати мита.

Нагадаємо, 2 квітня Трамп оголосив взаємні мита для держав по всьому світу та мінімальний базовий тариф 10%.

8 квітня видання Forbes оприлюднило матеріалу, в якому йшлося про те, що Трамп втратив $500 млн через введені ним мита.