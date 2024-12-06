Колишній візажист Білого дому розповіла, чому Трамп раптово став "помаранчевим"

Кімберлі Боссо була візажисткою першої леді Ненсі Рейган і багатьох голлівудських зірок. І вона припустила, чому колір шкіри Дональда Трампа раптово став морквяного кольору.

Дональд Трамп, обраний президент США, славиться не тільки своїми заявами, а й примітною зовнішністю: зачіскою і яскраво-помаранчевим кольором шкіри. Це неодноразово робило його героєм мемів, а в соцмережах задавалися питанням, у чому причина трансформації. Відома візажистка Кімберлі Боссо постаралася дати відповідь на це питання. Про це пише Daily Mail.

Кімберлі — знаменитий візажист, у якої безліч клієнтів серед зірок першої величини: від голлівудських акторів до найвисокопоставленіших політиків Америки та їхніх дружин, включно з колишньою першою леді Ненсі Рейган.

Вона зазначає, що Дональд Трамп не був її клієнтом, але вона зустрічалася з ним за лаштунками конкурсу "Міс США" 2007 року.

"Це було швидкоплинно. Ми посміхнулися, потиснули руки і привіталися... тоді він був нормального кольору. Ніякого помаранчевого. І він не виглядав так, ніби в нього була автозасмага, як у багатьох чоловіків на ТБ. У нього була просто здорова, шикарна засмага", — згадує Кімберлі.

Фото: Getty Images

Однак під час його останнього президентського терміну і нещодавньої кампанії все було зовсім інакше. Обличчя Дональда Трампа було морквяного кольору з виразним бронзовим відтінком і яскраво-білими колами навколо очей.

"Як візажист, я була спантеличена, чому він вирішив виглядати саме так. Навіть найнедосвідченіший гример-початківець знав би, що потрібно розтушувати простір під очима за допомогою консилера, щоб відповідати відтінку тональної основи на решті частини обличчя", — каже Кімберлі.

Тож вона припустила, що Дональд Трамп сам наполягає на такому дивному образі або навіть сам наносить собі грим. Малоймовірно, що йому допомагає Меланія Трамп, тому що якраз її макіяж завжди бездоганний.

Фото: Getty Images

"Я думаю, що Трамп стає блідішим, оскільки він стає старшим (а йому вже 78, зрештою). Можливо, це його турбує, і він вважає, що сильна засмага — це спосіб виглядати здоровішим і молодшим", — каже Кімберлі.

Вона вважає, що Трамп активно користується солярієм, а білі кола — це результат носіння окулярів для захисту очей. Потім він, ймовірно, наносить тональний крем поверх своєї основної засмаги, щоб отримати темний відтінок бронзи. І потім він зупиняється просто там, не торкаючись білизни під очима.

Фото: Getty Images

Він явно не використовує консилер або будь-який інший засіб для маскування цих білих плям. Колишні співробітники Трампа говорили, що він довгий час користувався однією і тією ж маркою тонального крему, про яку не знають професійні візажисти. І він явно не витрачає на свій макіяж довше 10 хвилин. Він також не оновлює грим, так що іноді до кінця дня Трамп починає блищати, що означає, що він не використовує пудру.

Багато політиків і знаменитостей наносять грим, щоб мати кращий вигляд на фото і відео. Але Трамп "трохи перегинає палицю".

Імовірно Дональд Трамп сам наносить собі грим Фото: Getty Images

"Я працювала з такими зірками, як Метт Деймон, Пол Маккартні і навіть Джастін Бібер. Ніхто не хотів би мати такий дивний вигляд. Звичайно, у всіх різні вподобання: деякі не люблять, коли їх пудрують, а інші вважають за краще не підфарбовуватися. Вважаю, Трамп явно не прислухається ні до чиїх порад, коли справа стосується його зовнішнього вигляду. У нього свій власний образ, який йому подобається", — припустила Кімберлі і пожартувала, що якби він став її клієнтом, вона б переконала його змінити образ.

Візажист зазначає, що для чоловіка його віку варто використовувати хороший зволожувальний крем та основу під макіяж. А потім уже наносити тональний крем і консилер. І розтушовувати все, доки тон шкіри не стане рівним і красивим. А завершила б образ пудра і трохи світло-коричневої підводки для очей.

"А потім я б, напевно, злегка підстригла йому брови, щоб надати їм природного вигляду. Нарешті, я б порадив йому припинити користуватися солярієм. Крім того, що вони, як доведено, жахливо канцерогенні, вони ще й сушать шкіру і є найшвидшим способом виглядати старим і зморшкуватим. Але знову ж таки, я сумніваюся, що він би мене слухав", — резюмувала візажистка, зазначивши, що хоч би який дивний вигляд Дональд Трамп мав зі своїм помаранчевим обличчям, йому вдалося перемогти на виборах у США.

Дональд Трамп і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дивну дієту Дональда Трампа. Він обожнює фастфуд і добре засмажені стейки. А ще п'є занадто багато дієтичної коли.