Бывший визажист Белого дома рассказала, почему Трамп внезапно стал "оранжевым"

Кимберли Боссо была визажисткой первой леди Нэнси Рейган и многих голливудских звезд. И она предположила, почему цвет кожи Дональда Трампа внезапно стал морковного цвета.

Дональд Трамп, избранный президент США, славится не только своими заявлениями, но и примечательной внешностью: укладкой и ярко-оранжевым цветом кожи. Это неоднократно делало его героем мемов, а в соцсетях задавались вопросом, в чем причина трансформации. Известная визажистка Кимберли Боссо постаралась дать ответ на этот вопрос. Об этом пишет Daily Mail.

Кимберли — знаменитый визажист, у которой множество клиентов среди звезд первой величины: от голливудских актеров до самых высокопоставленных политиков Америки и их жен, включая бывшую первую леди Нэнси Рейган.

Она отмечает, что Дональд Трамп не был ее клиентом, но она встречалась с ним за кулисами конкурса "Мисс США" в 2007 году.

"Это было мимолетно. Мы улыбнулись, пожали руки и поздоровались… тогда он был нормального цвета. Никакого оранжевого. И он не выглядел так, будто у него был автозагар, как у многих мужчин на ТВ. У него был просто здоровый, шикарный загар", — вспоминает Кимберли.

Фото: Getty Images

Однако во время его последнего президентского срока и недавней кампании все было совсем иначе. Лицо Дональда Трампа было морковного цвета с отчетливым бронзовым оттенком и ярко-белыми кругами вокруг глаз.

"Как визажист, я была озадачена, почему он решил выглядеть именно так. Даже самый неопытный, начинающий гример знал бы, что нужно растушевать пространство под глазами с помощью консилера, чтобы соответствовать оттенку тональной основы на остальной части лица", — говорит Кимберли.

Так что она предположила, что Дональд Трамп сам настаивает на таком странном образе или даже сам наносит себе грим. Маловероятно, что ему помогает Мелания Трамп, потому что как раз ее макияж всегда безупречен.

Фото: Getty Images

"Я думаю, что Трамп становится бледнее, поскольку он становится старше (а ему уже 78, в конце концов). Возможно, это его беспокоит, и он считает, что сильный загар — это способ выглядеть здоровее и моложе", — говорит Кимберли.

Она считает, что Трамп активно пользуется солярием, а белые круги — это результат ношения очков для защиты глаз. Затем он, вероятно, наносит тональный крем поверх своего основного загара, чтобы получить темный оттенок бронзы. И затем он останавливается прямо там, не касаясь белизны под глазами.

Фото: Getty Images

Он явно не использует консилер или какое-либо другое средство для маскировки этих белых пятен. Бывшие сотрудники Трампа говорили, что он долгое время пользовался одной и той же маркой тонального крема, о которой не знаю профессиональные визажисты. И он явно не тратит на свой макияж дольше 10 минут. Он также не обновляет грим, так что иногда к концу дня Трамп начинает блестеть, что означает, что он не использует пудру.

Многие политики и знаменитости наносят грим, чтобы лучше выглядеть на фото и видео. Но Трамп "немного перегибает палку".

Вероятно Дональд Трамп сам наносит себе грим Фото: Getty Images

"Я работала с такими звездами, как Мэтт Дэймон, Пол Маккартни и даже Джастин Бибер. Никто не хотел бы выглядеть так странно. Конечно, у всех разные предпочтения: некоторые не любят, когда их пудрят, а другие предпочитают не подкрашиваться. Полагаю, Трамп явно не прислушивается ни к чьим советам, когда дело касается его внешнего вида. У него свой собственный образ, который ему нравится", — предположила Кимберли и пошутила, что если бы он стал ее клиентом, она бы убедила его сменить образ.

Визажист отмечает, что для мужчины его возраста стоит использовать хороший увлажняющий крем и основу под макияж. А потом уже наносить тональный крем и консилер. И растушевывать все, пока тон кожи не станет ровным и красивым. А завершила бы образ пудра и немного светло-коричневой подводки для глаз.

"А затем я бы, наверное, слегка подстригла ему брови, чтобы придать им естественный вид. Наконец, я бы посоветовал ему прекратить пользоваться солярием. Помимо того, что они, как доказано, ужасно канцерогенны, они еще и сушат кожу и являются самым быстрым способом выглядеть старым и морщинистым. Но опять же, я сомневаюсь, что он бы меня слушал", — резюмировала визажистка, отметив, что как бы странно Дональд Трамп не выглядел со своим оранжевым лицом, ему удалось победить на выборах в США.

Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о странной диете Дональда Трампа. Он обожает фастфуд и хорошо зажаренные стейки. А еще пьет слишком много диетической колы.