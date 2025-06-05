Суеверие и фирменная фишка: почему Трамп не меняет свою странную прическу, - СМИ

Фирменная прическа Дональда Трампа призвана привлекать максимальное внимание, считает автор Майкл Вольф, который написал несколько книг о президенте США. Также есть мнение, что Трамп не меняет стиль из-за суеверий. Президент США считает, что тогда его покинет удача.

Related video

Об этом пишет The Daily Beast.

Майкл Вольф, автор серии книг о Дональде Трампе, считает, что президент США рассматривал свою прическу как часть более широкой стратегии, направленной на то, чтобы выделиться, в том числе на фоне Джо Байдена во время предвыборной кампании 2024 года.

Над волосами Трампа постоянно шутят в соцсетях Фото: Getty Images

"Он седой и изможденный. Волосы — то, что от них осталось — седые. Кожа серая. Костюмы серые, — описал Вольф Джо Байдена. - И Трамп указывал: "Посмотрите на него, на него никто не смотрит, все замечают только меня!" Что абсолютно верно. Вы замечаете Трампа, а не просто относительно нормального старика, каким был Байден", — считает писатель.

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена Фото: Скриншот

Вольф сказал, что весь внешний вид Трампа — это "целый план".

"Он выглядит так, потому что думает, что это эффективный способ выглядеть", — добавил он.

Волосы Трампа стали его фирменной "фишкой" Фото: Getty Images

Майкл Вольф написал четыре книги о Трампе и его администрации: "Огонь и ярость", "Осада", "Оползень" и "Все или ничего". В Белом доме не прокомментировали его характеристику президента США.

Писатель также упомянул книгу актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, с которой у Трампа был роман в 2006 году. Сторми утверждает, что спрашивала Трампа о его прическе, и он признал, что она "смешная". Трамп утверждал, что "каждый знаменитый стилист" предлагал исправить ее, но он отказался.

"Все говорят об этом. Но это мое дело. Это моя торговая марка. Плюс, если я позволю этому человеку сделать это, это просто разозлит всех остальных людей. "Ну, почему вы позволили ему это сделать?" Я знаю много людей, которые убили бы, чтобы сделать это. Лучшие. Лучшие из лучших", — цитировала Сторми Дональда Трампа в своей книге.

Предполагаемая связь со Сторми Дэниэлс стала центральной причиной обвинительного приговора Трампу в 2024 году по делу о получении денег за молчание. Прокуроры утверждают, что он сфальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть платеж, который должен был заставить ее замолчать и повлиять на выборы 2016 года.

Заявления Дэниелс частично подкреплены неожиданным источником: Сетом Рогеном. Актер, который снимался вместе с ней в фильме "Немножко беременна" (2007), говорит, что Дэниелс однажды рассказала ему о странном разговоре, который, как она утверждала, состоялся с Трампом по поводу его волос.

По словам Рогена, Трамп считал, что его "сила" связана с его волосами, и что если он их потеряет, то потеряет и "силу, и статус".

Дональд Трамп не изменяет своему стилю уже много лет Фото: Getty Images

"Даже если он знает, что это нелепо и... объективно не соответствует всем требованиям, которым должна соответствовать шевелюра, для него это предпочтительнее, чем отрезать волосы, потому что у него есть, типа, суеверия на этот счет", — сказал Роген.

Напомним, ранее Майкл Вольф спровоцировал скандал, когда рассказал, что Дональд Трамп ополчился на Гарвардский университет, потому что не поступил туда. Президент США возмутился и заявил, что никогда не подавал заявление в Гарвард, а окончил Уортонскую школу финансов в Пенсильванском университете.

А визажист Белого дома рассказала, почему Дональд Трамп внезапно стал пользоваться оранжевым тональным кремом.