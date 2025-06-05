Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда: что о нем известно (видео)

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Белом доме торжественно вручил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда-немца — Фридриха Трампа.

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Об этом сообщает The Guardian 5 июня.

Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении его деда-немца

"Это свидетельство о рождении его дедушки с английским переводом. Его создало Федеральное министерство иностранных дел Германии. Каллиграфия действительно сенсационная", — подчеркнул немецкий политик.

Документ, написанный шрифтом Зюттерлина, свидетельствует о рождении деда Дональда Трампа в деревне Кальштадт в 1869 году.

Трамп поблагодарил и начал "прицениваться", куда бы можно было повесить свидетельство прямо в Овальном кабинете Белого дома.

"Серьезный немецкий мужчина", — сказал американский президент с улыбкой.

Дед Трампа — немец

Дед Дональда Трампа по отцовской линии — Фридрих Трамп — был немецким иммигрантом. Он родился в Кальштадте, что в Баварии (Германия), в 1869 году.

В 1885 году мужчина эмигрировал в США в возрасте 16 лет, не имея много денег. Он поселился сначала в Нью-Йорке, а затем переехал на запад во времена "золотой лихорадки". Там он разбогател, открывая гостиницы и рестораны, в частности в Канаде (Юкон), где обслуживал искателей золота.

Впоследствии он вернулся в Германию, женился, но немецкое правительство не позволило ему остаться в стране — считалось, что он избежал военной службы, когда эмигрировал. Поэтому дед Трампа вернулся в США со своей женой и начал жизнь заново.

Отец президента США, Фред Трамп, стал крупным застройщиком в Нью-Йорке и создал Trump Organization.

Напомним, Дональд Трамп, вероятно, не меняет прическу из-за суеверий. Президент США считает, что тогда его покинет удача.

Также Фокус писал о том, что визажистка Белого дома рассказала, почему Трамп внезапно стал пользоваться оранжевым тональным кремом.