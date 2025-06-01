Крах пілотованих літаків: Ілон Маск відреагував на удари по військових авіабазах РФ

Техномагнат і мільярдер Ілон Маск дав свою оцінку атаці українських безпілотників 1 червня 2025 року на авіабази РФ, де дислокувалася військова стратегічна авіація, яку росіяни використовують для обстрілів України.

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Він прокоментував пост доктора фізики, партнера венчурного фонду Sequoia Шона Магуайра.

Магуайр написав, що Україна провела атаку, яка знаменує собою поворотний момент в історії воєн.

"Сотні дронів були попередньо розгорнуті, а потім вразили понад 40 літаків на відстані понад 1000 км углиб Росії. >$1 млрд збитку від <$1 млн дронів. Критична інфраструктура більше не в безпеці", — йдеться в його твіті.

Маск прийшов у коментарі і висловив свою думку.

"Безпілотники — це майбутнє війни. Пілотовані літаки — ні", — написав він.

Фото: Скриншот

Унаслідок атаки українських БПЛА на чотири військові авіабази РФ було пошкоджено близько 40 стратегічних бомбардувальників. У СБУ, яка готувала операцію "Павутина" 18 місяців, заявили, що вивели з ладу 34% бортів стратавіації.

У Міноборони РФ атаку на аеродроми назвали терористичним актом київського режиму і запевнили, що загоряння ліквідовано. Журналіст Юрій Бутусов пише про те, що кілька літаків повністю знищено, а для атак використовували 116 дронів.

Пізніше з'явилася інформація, що дрони для атак збирали на одному зі складів у Челябінську, який орендували за 350 тисяч рублів на місяць.

Маск, який залишив Білий дім після співпраці з президентом США Дональдом Трампом, зіткнувся з тим, що його супутники Starlink компанії SpaceX дедалі частіше стають непридатними. Причина — сильна активність Сонця. За словами вчених, під час геомагнітної бурі супутники Starlink частіше сходять з орбіти і згорають в атмосфері Землі, ніж передбачалося.

Автори дослідження вважають, що під час сонячного максимуму термін служби цих супутників може скоротитися до 10 днів.

Раніше Фокус писав, який вигляд мали військові аеродроми ЗС РФ за день до атаки дронів.