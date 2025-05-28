На орбіті знищуються супутники Ілона Маска Starlink, вони падають на Землю: що відбувається

На навколоземній орбіті ніколи ще не було стільки супутників, як зараз і це пов'язано, зокрема, з розширенням супутникового угруповання Starlink компанії SpaceX, якою володіє Ілон Маск. Вчені з'ясували, що активність Сонця скорочує термін служби цих супутників на орбіті. Це є одночасно і хорошою, і дуже поганою новиною.

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Дослідження опубліковано на півночі препринтів arXiv, пише New Scientist.

У Сонця існує 11-річний цикл активності, під час якого відбувається або зменшення, або збільшення кількості спалахів і викидів плазми в космос. Пік активності Сонця називається сонячний максимум, і він настав наприкінці минулого року і має закінчитися наприкінці 2025 року або на початку 2026 року. Це означає, що на Сонці частіше відбувається виверження плазми, яка під час досягнення Землі викликає геомагнітну бурю. Вона провокує нагрівання атмосфери Землі, і та розширюється далі в космос. Унаслідок цього супутники на низькій навколоземній орбіті отримують більше опору своєму руху і частіше виходять з ладу.

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Учені з'ясували, що сильна активність Сонця знищує супутники Starlink компанії SpaceX. Учені з'ясували, що під час геомагнітної бурі супутники Starlink частіше сходять з орбіти і згорають в атмосфері Землі, ніж передбачалося. Автори дослідження вважають, що під час сонячного максимуму термін служби цих супутників може скоротитися до 10 днів.

На Сонці частіше відбувається виверження плазми, яка, досягаючи Землі, спричиняє геомагнітну бурю Фото: Express

Наразі на орбіті перебуває понад 7000 супутників Starlink, які надають доступ до інтернету по всьому світу. До цього угруповання постійно додають нові супутники практично щотижня. Компанія SpaceX планує в майбутньому мати понад 30 000 супутників Starlink на орбіті. Але щотижня кілька супутників падають з орбіти.

Учені кажуть, що цей сонячний максимум перший в історії, коли з орбіти одночасно падає велика кількість супутників. Та й узагалі це перший сонячний максимум із такою кількістю супутників на орбіті.

Учені з'ясували, що сильна активність Сонця знищує супутники Starlink компанії SpaceX Фото: SpaceX

У період з 2020 по 2024 рік було впало 523 супутники Starlink, які згоріли в атмосфері. Але вчені вважають, що вже в найближчому майбутньому через активність Сонця щодня з орбіти падатиме кілька супутників.

Деякі супутники Starlink спеціально спускають нижче в атмосферу, коли вони виходять з ладу, щоб не створювати більше комічного сміття на орбіті. Але супутники продовжують падати самі через розширення атмосфери під час геомагнітної бурі. Учені з'ясували, що супутники Starlink під час нещодавніх геомагнітних бур падали з орбіти вже через 5 днів після запуску.

Вчені кажуть, що, з одного боку, активність Сонця допомагає ефективно видаляти космічне сміття з орбіти, але дуже погана новина полягає в тому, що знижується здатність контролювати супутники, які працюють.

Ще однією проблемою є те, що частіші падіння супутників на Землю можуть призвести до того, що багато хто з них не будуть повністю згоряти в атмосфері. Це означає, що уламки супутників будуть частіше досягати поверхні нашої планети і можуть становити потенційну загрозу для людей.

Як уже писав Фокус, вчені дуже стурбовані зростанням кількості супутників на орбіті, адже це може нашкодити як нашій планеті, так і обмежити доступ до космосу.

Також Фокус писав про те, що вперше астрономи побачили, як на Сонці йде дощ. Захоплюючі знімки Сонця були отримані завдяки Сонячній обсерваторії Big Bear, зокрема за допомогою сонячного телескопа Goode.