Уперше астрономи побачили, як на Сонці йде дощ: як це можливо (відео)

Захоплюючі знімки Сонця були отримані завдяки Сонячній обсерваторії Big Bear (BBSO), зокрема за допомогою сонячного телескопа Goode (GST).

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Про це пише IFL Science.

Завдяки новому оновленню, телескоп може робити найчіткіші зображення тонких структур усередині сонячної корони, величезної та надзвичайно гарячої атмосфери Сонця.

Сонячна корона залишається найбільшою загадкою для вчених, які вивчають нашу зірку. Температура сонячної корони становить мільйони градусів, що в сотні разів перевершує температуру, яка фіксується в нижніх шарах зірки. Процес, який створює таку дивну невідповідність температур, до кінця не вивчений. Лише віднедавна нові способи спостереження за Сонцем дали достатньо підказок, щоб пояснити, що там відбувається.

За словами вчених, у сонячній короні також утворюється сонячний вітер, а також інші явища, які безпосередньо впливають на космічну погоду в міжпланетному просторі. Саме тому дуже важливо мати найкращий огляд сонячної корони.

Завдяки новій адаптивній оптичній системі GST тепер може робити найчіткіші знімки, які компенсують розмитість через атмосферу Землі. Ця система допомогла створити відео коронального дощу з конденсованої плазми, який падає назад на Сонце.

"Турбулентність у повітрі серйозно погіршує зображення об'єктів у космосі, таких як наше Сонце, які видно через наші телескопи. Але ми можемо це виправити. Адаптивна оптика схожа на прокачаний автофокус і оптичну стабілізацію зображення в камері вашого смартфона, тільки вона виправляє помилки в атмосфері, а не тремтячі руки користувача", — заявив учений з адаптивної оптики в Національній сонячній обсерваторії Дірк Шмідт.

За останні два десятиліття адаптивна оптика широко застосовувалася в астрономії, зокрема й на сонячних телескопах для спостережень за зіркою. Але деякі проблеми з системою виникли, коли вчені почали вести спостереження за самим краєм Сонця. Атмосфера Землі була основним обмежувальним фактором, не даючи змоги отримати роздільну здатність корони менше 1000 кілометрів. Ця роздільна здатність була досягнута 80 років тому.

"Нова система адаптивної корональної оптики закриває цю десятирічну прогалину і забезпечує зображення корональних особливостей з роздільною здатністю 63 кілометри — теоретичною межею 1,6-метрового сонячного телескопа Гуда", — каже головний технолог, який побудував першу діючу адаптивну оптику для поверхні Сонця, Томас Ріммеле.

Нагадаємо, вчені отримали найкращу фотографію Сонця. Космічний апарат Solar Orbiter, який уже 5 років вивчає Сонце, зробив найширше зображення Сонця з високою роздільною здатністю.