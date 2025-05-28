Впервые астрономы увидели, как на Солнце идет дождь: как это возможно (видео)

Захватывающие снимки Солнца были получены благодаря Солнечной обсерватории Big Bear (BBSO), в частности с помощью солнечного телескопа Goode (GST).

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Об этом пишет IFL Science.

Благодаря новому обновлению, телескоп может делать самые четкие изображения тонких структур внутри солнечной короны, огромной и чрезвычайно горячей атмосферы Солнца.

Солнечная корона остается наибольшей загадкой для ученых, которые изучают нашу звезду. Температура солнечной короны составляет миллионы градусов, что в сотни раз превосходит температуру, которая фиксируется в нижних слоях звезды. Процесс, который создает такое странное несоответствие температур, до конца не изучен. Лишь с недавних пор новые способы наблюдения за Солнцем дали достаточно подсказок, чтобы объяснить, что там происходит.

По словам ученых, в солнечной короне также образуется солнечный ветер, а также другие явления, которые напрямую влияют на космическую погоду в межпланетном пространстве. Именно поэтому очень важно иметь наилучший обзор солнечной короны.

Благодаря новой адаптивной оптической системе GST теперь может делать самые четкие снимки, которые компенсируют размытость из-за атмосферы Земли. Эта система помогла создать видео коронального дождя из конденсированной плазмы, который падает обратно на Солнце.

“Турбулентность в воздухе серьезно ухудшает изображения объектов в космосе, таких как наше Солнце, которые видны через наши телескопы. Но мы можем это исправить. Адаптивная оптика похожа на прокачанный автофокус и оптическую стабилизацию изображения в камере вашего смартфона, только она исправляет ошибки в атмосфере, а не дрожащие руки пользователя”, - заявил ученый по адаптивной оптике в Национальной солнечной обсерватории Дирк Шмидт.

За последние два десятилетия адаптивная оптика широко применялась в астрономии, в том числе и на солнечных телескопах для наблюдений за звездой. Но некоторые проблемы с системой возникли, когда ученые начали вести наблюдения за самым краем Солнца. Атмосфера Земли была основным ограничивающим фактором, не позволяя получить разрешение короны менее 1000 километров. Это разрешение было достигнуто 80 лет назад.

“Новая система адаптивной корональной оптики закрывает этот десятилетний пробел и обеспечивает изображения корональных особенностей с разрешением 63 километра — теоретическим пределом 1,6-метрового солнечного телескопа Гуда”, - говорит главный технолог, построивший первую действующую адаптивную оптику для поверхности Солнца Томас Риммеле.

Напомним, ученые получили самую лучшую фотографию Солнца. Космический аппарат Solar Orbiter, который уже 5 лет изучает Солнце, сделал самое широкое изображение Солнца с высоким разрешением.