Космос стане недоступним і на Землю чекає катастрофа: велика загроза знаходиться на орбіті

Кількість супутників, що обертаються навколо нашої планети, швидко зростає, і вони становлять велику загрозу для Землі, а також для досліджень космосу.

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Про це пише Live Science.

Скільки супутників обертається навколо Землі?

До 2010-х років протягом кількох десятиліть у космос запускали всього по 50-100 супутників на рік. Але поява таких компаній, як SpaceX спровокувала збільшення кількості супутників на орбіті.

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Станом на травень 2025 року на орбіті навколо Землі перебуває приблизно 11 700 активних супутників, які обертаються навколо нашої планети на висоті до 2000 км, каже Джонатан Макдауелл, астроном із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики. Але загальна кількість супутників, включно з тими, які вже не працюють, сягає приблизно 14 900.

Вчені вважають, що кількість працюючих супутників найближчими роками значно зросте, але це створить проблеми для астрономії, дослідження космосу і нашої планети.

Експоненціальне зростання кількості супутників багато в чому є результатом створення угруповання Starlink від компанії SpaceX, супутників, які надають послуги зв'язку та доступу до інтернету. Станом на травень 2025 року на орбіті Землі перебуває приблизно 7400 активних супутників Starlink, що становить понад 60% від загальної кількості активних супутників, каже Макдавелл.

Учені кажуть, що існує межа кількості супутників на орбіті, які можуть безпечно там перебувати. Це означає, що ці супутники можуть співіснувати одночасно, не стикаючись постійно один з одним. Вчені визначили, що на орбіті може перебувати максимум 100 000 активних супутників. Поточні оцінки припускають, що така кількість може бути досягнута до 2050 року.

Польоти в космос під загрозою

Однією з головних проблем, пов'язаних із супутниками, є космічне сміття. Багато супутників уже не працюють і ще більша їхня кількість перебуватиме на орбіті. Ці супутники можуть стикатися один з одним, що призведе до появи уламків. Також ракети, які виводять супутники, не завжди є багаторазовими, а отже, їхні другі ступені залишаються на орбіті. І навіть багаторазові ракети використовують прискорювачі, які також продовжують кружляти в космосі. Усі ці об'єкти можуть врізатися в космічні апарати, що працюють. Унаслідок збільшення кількості уламків зросте ймовірність подальших зіткнень. Вчені вважають, що це може призвести до такої кількості зіткнень, що всі активні супутники можуть бути виведені з ладу. Величезна кількість уламків на орбіті зробить її непридатною для використання і сильно обмежить можливість польотів у космос. Тому експерти вважають, що цю проблему потрібно починати розв'язувати вже зараз, поки не стало надто пізно.

Однією з головних проблем, пов'язаних із супутниками, є космічне сміття Фото: Live Science

Загроза для астрономії

Супутники також відбивають світло на поверхню Землі, і астрономи відчувають через це великі проблеми при спостереженні за Всесвітом. Також супутники зв'язку створюють перешкоди, що заважає досліджувати космос за допомогою радіотелескопів. Учені вважають, що з часом супутники унеможливлять спостереження за деякими найвіддаленішими об'єктами в космосі.

Загроза для Землі

Кожен запуск ракет із супутниками та повернення їхніх ступенів назад призводять до забруднення атмосфери. Виділяються парникові гази, які посилюють глобальне потепління. Непрацюючі супутники, які згорають в атмосфері Землі, як показують дослідження, викидають багато металів. Передбачається, що це може не тільки змінити склад атмосфери, а й зруйнувати озоновий шар, а деякі вчені вважають, що це може порушити магнітне поле Землі.

Озоновий шар захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке може викликати рак. Магнітне поле Землі захищає нас від заряджених сонячних і космічних частинок, які потенційно можуть зруйнувати клітини живих організмів.

Більшість учених згодні з тим, що слід скоротити кількість запусків супутників, поки не буде знайдено вирішення проблем, які вони вже створюють або можуть створити в майбутньому.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, які хімічні сполуки потрапляють в атмосферу Землі внаслідок знищення супутників.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили невідомий живий організм на китайській космічній станції "Тяньгун". Вчені виявили новий штам бактерій, який є новим варіантом відомої земної бактерії.