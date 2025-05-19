Учені виявили невідомий живий організм на китайській космічній станції "Тяньгун"

Китайські вчені виявили новий штам бактерій на борту космічної станції "Тяньгун", який є новим варіантом відомої земної бактерії.

Related video

Вчені оголосили про своє відкриття в дослідженні, опублікованому в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, пише Interesting Engineering.

На орбіті виявлено невідомий живий організм

Новий мікроб, названий Niallia tiangongensis, було виявлено всередині космічної станції "Тяньгун" у травні 2023 року. Уперше новий штам бактерії було виявлено на борту китайської орбітальної станції.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Екіпаж місії "Шеньчжоу-15", який на той час перебував на станції "Тяньгун" збирав мікроорганізми з поверхонь модулів станції, які потім були відправлені на Землю. Вчені проаналізували їх за допомогою секвенування геному та метаболічного аналізу. Після ретельного дослідження китайські вчені виявили раніше невідомий мікроорганізм.

Вчені виявили, що новий штам бактерій має унікальні здібності до адаптації та виживання в умовах космосу. Космос створює такі проблеми, як мікрогравітація, підвищений вплив радіації та окислювальний стрес, усі з яких можуть пошкодити клітини живих організмів. Новий мікроб має підвищену здатність боротися з окислювальним стресом і відновлювати ушкодження, спричинені радіацією, більш ефективно, ніж його земні родичі. Розуміння цих механізмів може допомогти вченим розробити захисні стратегії для астронавтів, що допоможе знизити ризики для їхнього здоров'я.

Здібності мікроорганізму можна застосувати в нових технологіях

Вивчення мікробів на космічних станціях необхідне не тільки для розуміння життя в екстремальних умовах, а й для забезпечення безпеки та надійності систем космічних кораблів і станцій. Мікроорганізми можуть впливати на якість повітря, руйнувати матеріали або заважати роботі обладнання.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: space.com

Розуміння того, як штам бактерії виживає в космосі, може допомогти вченим розробити стратегії з контролю мікробів із потенційним застосуванням у космічних технологіях, сільському господарстві та медицині. Вчені кажуть, що здатність мікроба розщеплювати певні органічні сполуки допоможе створити нові способи переробки відходів на цінні ресурси як у космосі, так і на Землі.

Китайський астронавт під час виходу у відкритий космос Фото: ленивый кот

Космічна станція "Тяньгун"

Китайська орбітальна станція має Т-подібну конфігурацію і складається з трьох основних модулів: "Тяньхе", "Веньтянь" і "Ментянь".

Після стикування всіх трьох модулів наприкінці 2022 року базова конфігурація космічної станції "Тяньгун" була завершена.

Довжина станції становить приблизно 55 м, а діаметр — близько 39 м.

Орбітальна станція обертається навколо Землі на висоті приблизно 340-450 км.

Екіпаж станції становить три людини.

Планується, що станція зможе працювати до середини наступного десятиліття.

Як уже писав Фокус, учених приголомшив поширений паразит, який відкушує від клітин шматки і робить з них костюмчик. Нове дослідження показало, як поширений паразит під назвою дизентерійна амеба E. histolytica буквально кусає клітини людини. Вона робить це для того, щоб створити маскування від імунної системи.

Також Фокус писав про те, що наприкінці минулого місяця на китайську космічну станцію "Тяньгун" прибув новий екіпаж. Це астронавти місії "Шеньчжоу-20". Вони замінили екіпаж, який встановив новий космічний рекорд.