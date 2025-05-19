Відкушує від клітин шматки і робить з них костюмчик: учених приголомшив поширений паразит

Нове дослідження показало, як поширений паразит під назвою дизентерійна амеба E. histolytica буквально кусає клітини людини. Вона робить це для того, щоб створити маскування від імунної системи.

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Про це повідомляє Science Alert.

Дизентерійна амеба може потрапляти в організм через заражену їжу або воду, викликаючи діарею. В особливо важких випадках амеба може потрапити в кровотік і атакувати життєво важливі органи, що спричинить серйозні проблеми. Наприклад, якщо дизентерійна амеба досягає печінки, то створювані нею амебні абсцеси можуть виявитися фатальними. Такі ускладнення щорічно забирають життя майже 70 000 осіб. Цей паразит поширений по всьому світу, але найчастіше трапляється в регіонах із поганими санітарними умовами.

Донедавна вчені точно не могли сказати, як саме паразит завдає шкоди своєму господареві. Цю проблему розв'язала мікробіолог Кетрін Ралстон із Каліфорнійського університету в Девісі.

Головна теорія полягала в тому, що E. histolytica вводить отруту в клітини своєї жертви. Але дослідження Ралстон показало щось більш жахливе. Амеба по-справжньому кусала людські клітини.

"Для того, щоб розробити нові методи лікування або вакцини, необхідно знати, як E. histolytica пошкоджує тканини. Ми побачили, як вона відкушує маленькі частини людської клітини", — каже Ралстон.

Entamoeba histolytica (синя) поглинає фрагменти кишкової тканини миші (зелена) — процес, званий трогоцитозом. Фото: Katherine Ralston/UC Davis

Також дивним було те, що амеба задовольнялася лише кількома укусами мембрани клітини і переходила до наступної. Вона залишала після себе безліч надкушених клітин, з яких сочлась цитоплазма.

"Вона могла б повністю з'їсти людську клітину", — додає дослідниця.

Амеба навіть могла б відкусити шматок від лейкоцитів, які мали б справлятися з такою загрозою.

Ралстон та її колеги з'ясували, що в такий спосіб амеба збирає собі зовнішню мембрану з людських клітин, яку вона розміщує на поверхні свого тіла і захищається від імунітету.

Цікаво, що такий захисний "скафандр" не лише захищає амебу від людського імунітету, а й інших видів.

Таке молекулярне маскування не дає змоги імунній системі почати атаку на амебу, пред'явивши хімічні мітки, які ідентифікують її як безпечну, що трохи схоже на крадіжку посвідчення особи в охоронця. Коли E. histolytica надягає людські білки CD46 і CD55, вона може безпечно прослизнути повз "білків комплементу", яким доручено відслідковувати і знищувати чужорідні клітини.

Це дає їй змогу продовжувати жувати, утворюючи абсцеси, повні розріджених клітин в органах, у яких вона мешкає.

Нагадаємо, черв'як із колючою головою блукав Землею разом із динозаврами. Учені несподівано виявили скам'янілість стародавнього паразита, який жив на планеті ще в юрському періоді.