Найдавніший паразит у світі: черв'як із колючою головою блукав Землею разом із динозаврами

Учені несподівано виявили скам'янілість стародавнього паразита, який жив на планеті ще в юрському періоді. Результати вказують, що скам'янілі рештки є найстарішим відомим зразком хробака з колючою головою.

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Про це пише IFLScience.

Черв'яки з колючою головою — вид паразитів, який існує і сьогодні, але цей конкретний зразок, виявлений вченими, унікальний з цілої низки причин. По-перше, зразок датується 165 мільйонами років — учені вперше виявили настільки старого паразита. По-друге, скам'янілості паразитів, як правило, були виявлені всередині господарів, проте новий зразок був виявлений сам по собі на дні юрського вулканічного озера.

Паразит із колючою головою ставить учених у глухий кут

За словами співавтора дослідження, професора Едмунда Яржембовскі, їм із колегами вдалося виявити абсолютно новий вид паразитів, який отримав назву Juracanthocephalus daohugouensis.

Аналіз показує, що скам'янілість є найстарішим відомим зразком хробака з колючою головою. Автори дослідження зазначають, що знахідка є унікальною, оскільки м'якотілі черв'яки рідко зберігаються самі по собі, особливо паразити. Річ у тім, що паразити ведуть прихований спосіб життя, а тому й останки здебільшого знаходять усередині господарів.

За словами Яржембовскі, викопний паразит також досить великий для черв'яків, що порушує кілька цікавих питань. Дослідники виявили, що у невідомого раніше виду були виявлені щелепи, що може вказувати на наявність функціонального кишківника. Аналіз також вказує на те, що скам'янілість була самцем, але все ще залишається невідомим, як саме виглядають самки. Ще одне питання — чи могли ці стародавні паразити влаштуватися в травній системі динозавра.

Динозаври страждали від паразитів

Викопні свідчення вказують на те, що у динозаврів були принаймні маленькі паразити. Водночас черв'яків із колючими головами можна виявити у птахів і крокодилів, пов'язаних із динозаврами.

Якими б страшними й великими не були динозаври, вони, як вважають учені, також стикалися з паразитами. Відомо, що стрічкові черв'яки засмучують шлунки щонайменше 99 мільйонів років, про що свідчить щупальце, яке застрягло в бурштині та стало першим коли-небудь виявленим викопним тілом стрічкового черв'яка. Цей екземпляр зробив свій власний внесок у роботу, тому що замість того, щоб перебувати в кишківнику, як можна було б очікувати, він зберігся, застрягши в деревній смолі.

Як паразит відокремився від господаря

Виявлення паразита окремо від господаря є досить дивним, але в учених є теорія про те, як це могло статися. Припускається, що господарем могла бути якась акула або скат, які опинилися на піщаному березі після сильного вітру або приливних хвиль. Далі тварина могла зазнати нападу хижака, внаслідок чого паразит міг бути вирваний з кишківника і закинутий на дерево. Утім, учені визнають, що це лише одна з можливих версій подій.

Раніше Фокус писав про те, що стародавнє щупальце морського паразита в бурштині: вчені мізкують, як воно опинилося в "пастці".