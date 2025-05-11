Самый древний паразит в мире: червь с колючей головой бродил по Земле вместе с динозаврами

Ученые неожиданно обнаружили окаменелость древнего паразита, который жил на планете еще в юрском периоде. Результаты указывают, что окаменелые останки являются самым старым известным образцом червя с колючей головой.

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Об этом пишет IFLScience.

Черви с колючей головой — вид паразитов, который существует и сегодня, но этот конкретный образец, обнаруженный учеными, уникален по целому ряду причин. Во-первых, образец датируется 165 миллионами лет — ученые впервые обнаружили настолько старого паразита. Во-вторых, окаменелости паразитов, как правило, были обнаружены внутри хозяев, однако новый образец был обнаружен сам по себе на дне юрского вулканического озера.

Паразит с колючей головой ставит ученых в тупик

По словам соавтора исследования, профессора Эдмунда Яржембовски, им с коллегами удалось обнаружить совершенно новый вид паразитов, который получил название Juracanthocephalus daohugouensis.

Анализ показывает, что окаменелость является самым старым известным образцом червя с колючей головой. Авторы исследования отмечают, что находка является уникальной, так как мягкотелые черви редко сохраняются сами по себе, особенно паразиты. Дело в том, что паразиты ведут скрытый образ жизни, а потому и останки в большинстве случаев находят внутри хозяев.

По словам Яржембовски, ископаемый паразит также довольно большой для червей, что поднимает несколько интересных вопросов. Исследователи обнаружили, что у неизвестного ранее вида были обнаружены челюсти, что может указывать на наличие функционального кишечника. Анализ также указывает на то, что окаменелость была самцом, но все еще остается неизвестным, как именно выглядят самки. Еще один вопрос — могли ли эти древние паразиты обосноваться в пищеварительной системе динозавра.

Динозавры страдали от паразитов

Ископаемые свидетельства указывают на то, что у динозавров были по крайней мере маленькие паразиты. В то же время червей с колючими головами можно обнаружить у птиц и крокодилов, связанных с динозаврами.

Какими бы страшными и большими не были динозавры, они, как считают ученые, также сталкивались с паразитами. Известно, что ленточные черви расстраивают желудки минимум 99 миллионов лет, о чем свидетельствует щупальце, застрявшее в янтаре, которое стало первым когда-либо обнаруженным ископаемым телом ленточного червя. Этот экземпляр внес свой собственный вклад в работу, потому что вместо того, чтобы находиться в кишечнике, как можно было бы ожидать, он сохранился, застряв в древесной смоле.

Как паразит отделился от хозяина

Обнаружение паразита отдельно от хозяина является достаточно странным, но у ученых есть теория о том, как это могло произойти. Предполагается, что хозяином могла быть какая-то акула или скат, которые оказались на песчаном берегу после сильного ветра или приливных волн. Далее животное могло подвергнуться нападению хищника, в результате чего паразит мог быть вырван из кишечника и заброшен на дерево. Впрочем, ученые признают, что это лишь одна их возможных версий событий.

Ранее Фокус писал о том, что древнее щупальце морского паразита в янтаре: ученые ломают голову, как оно оказалось в "ловушке".