Откусывает от клеток куски и делает из них костюмчик: ученых ошеломил распространенный паразит

Новое исследование показало, как распространенный паразит под названием дизентерийная амеба E. histolytica буквально кусает клетки человека. Она делает это для того, чтобы создать маскировку от иммунной системы.

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Об этом сообщает Science Alert.

Дизентерийная амеба может попадать в организм через зараженную пищу или воду, вызывая диарею. В особо тяжелых случаях амеба может попасть в кровоток и атаковать жизненно важные органы, что вызовет серьезные проблемы. К примеру, если дизентерийная амеба достигает печени, то создаваемые ей амебные абсцессы могут оказаться фатальными. Такие осложнения ежегодно уносят жизни почти 70 000 человек. Этот паразит распространен по всему миру, но чаще всего встречается в регионах с плохими санитарными условиями.

До недавнего времени ученые точно не могли сказать, ка именно паразит наносит урон своему хозяину. Эту проблему решила микробиолог Кэтрин Ралстон из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Главная теория состояла в том, что E. histolytica вводит яд в клетки своей жертвы. Но исследование Ралстон показало нечто более ужасающее. Амеба по-настоящему кусала человеческие клетки.

“Для того, чтобы разработать новые методы лечения или вакцины, необходимо знать, как E. histolytica повреждает ткани. Мы увидели, как она откусывает маленькие части человеческой клетки”, - говорит Ралстон.

Entamoeba histolytica (синяя) поглощает фрагменты кишечной ткани мыши (зеленая) — процесс, называемый трогоцитозом. Фото: Katherine Ralston/UC Davis

Также странным было то, что амеба довольствовалась всего несколькими укусами мембраны клетки и переходила к следующей. Она оставляла после себя множество надкушенных клеток, из которых сочлась цитоплазма.

“Она могла бы полностью съесть человеческую клетку”, - добавляет исследовательница.

Амеба даже могла бы откусить кусок от лейкоцитов, которые должны были бы справляться с такой угрозой.

Ралстон и ее коллеги выяснили, что таким образом амеба собирает себе внешнюю мембрану из человеческих клеток, которую она размещает на поверхности своего тела и защищается от иммунитета.

Интересно, что такой защитный “скафандр” не только защищает амебу от человеческого иммунитета, но и других видов.

Такая молекулярная маскировка не позволяет иммунной системе начать атаку на амебу, предъявив химические метки, которые идентифицируют ее как безопасную, что немного похоже на кражу удостоверения личности у охранника. Когда E. histolytica надевает человеческие белки CD46 и CD55, она может безопасно проскользнуть мимо “белков комплемента”, которым поручено отслеживать и уничтожать чужеродные клетки.

Это позволяет ей продолжать жевать, образуя абсцессы, полные разжиженных клеток в органах, в которых она обитает.

Напомним, червь с колючей головой бродил по Земле вместе с динозаврами. Ученые неожиданно обнаружили окаменелость древнего паразита, который жил на планете еще в юрском периоде.