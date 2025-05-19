Ученые обнаружили неизвестный живой организм на китайской космической станции "Тяньгун"

Китайские ученые обнаружили новый штамм бактерий на борту космической станции “Тяньгун”, который является новым вариантом известной земной бактерии.

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Ученые объявили о своем открытии в исследовании, опубликованном в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, пишет Interesting Engineering.

На орбите обнаружен неизвестный живой организм

Новый микроб, названный Niallia tiangongensis, был обнаружен внутри космической станции "Тяньгун" в мае 2023 года. Впервые новый штамм бактерии был обнаружен на борту китайской орбитальной станции.

Экипаж миссии "Шэньчжоу-15", который в то время находился на станции "Тяньгун" собирал микроорганизмы с поверхностей модулей станции, которые затем были отправлены на Землю. Ученые проанализировали их с помощью секвенирования генома и метаболического анализа. После тщательного исследования китайские ученые обнаружили ранее неизвестный микроорганизм.

Ученые обнаружили, что новый штамм бактерий имеет уникальные способности к адаптации и выживанию в условиях космоса. Космос создает такие проблемы, как микрогравитация, повышенное воздействие радиации и окислительный стресс, все из которых могут повредить клетки живых организмов. Новый микроб имеет повышенную способность бороться с окислительным стрессом и восстанавливать повреждения, вызванные радиацией, более эффективно, чем его земные родственники. Понимание этих механизмов может помочь ученым разработать защитные стратегии для астронавтов, что поможет снизить риски для их здоровья.

Способности микроорганизма можно применить в новых технологиях

Изучение микробов на космических станциях необходимо не только для понимания жизни в экстремальных условиях, но и для обеспечения безопасности и надежности систем космических кораблей и станций. Микроорганизмы могут влиять на качество воздуха, разрушать материалы или мешать работе оборудования.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: space.com

Понимание того, как штамм бактерии выживает в космосе, может помочь ученым разработать стратегии по контролю микробов с потенциальным применением в космических технологиях, сельском хозяйстве и медицине. Ученые говорят, что способность микроба расщеплять определенные органические соединения поможет создать новые способы переработки отходов в ценные ресурсы как в космосе, так и на Земле.

Китайский астронавт во время выхода в открытый космос Фото: South China Morning Post

Космическая станция "Тяньгун"

Китайская орбитальная станция имеет Т-образную конфигурацию и состоит из трех основных модулей: "Тяньхэ", "Вэньтянь" и "Мэнтянь".

После стыковки всех трех модулей в конце 2022 года базовая конфигурация космической станции "Тяньгун" была завершена.

Длина станции составляет примерно 55 м, а диаметр — около 39 м.

Орбитальная станция вращается вокруг Земли на высоте примерно 340-450 км.

Экипаж станции составляет три человека.

Планируется, что станция сможет работать до середины следующего десятилетия.

Как уже писал Фокус, ученых ошеломил распространенный паразит, который откусывает от клеток куски и делает из них костюмчик. Новое исследование показало, как распространенный паразит под названием дизентерийная амеба E. histolytica буквально кусает клетки человека. Она делает это для того, чтобы создать маскировку от иммунной системы.

Также Фокус писал о том, что в конце прошлого месяца на китайскую космическую станцию "Тяньгун" прибыл новый экипаж. Это астронавты миссии "Шеньчжоу-20". Они заменили экипаж, который установил новый космический рекорд.