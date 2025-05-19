Космос станет недоступным и Землю ждет катастрофа: большая угроза находится на орбите

Количество спутников, вращающихся вокруг нашей планеты, быстро растет, и они представляют собой большую угрозу для Земли, а также для исследований космоса.

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Об этом пишет Live Science.

Сколько спутников вращается вокруг Земли?

До 2010-х годов в течение нескольких десятилетий в космос запускали всего по 50-100 спутников в год. Но появление таких компаний, как SpaceX спровоцировало увеличение количества спутников на орбите.

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По состоянию на май 2025 года на орбите вокруг Земли находится примерно 11 700 активных спутников, которые вращаются вокруг нашей планеты на высоте до 2000 км, говорит Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Но общее количество спутников, включая те, которые уже не работают, достигает примерно 14 900.

Ученые считают, что количество работающих спутников в ближайшие годы значительно вырастет, но это создаст проблемы для астрономии, исследования космоса и нашей планеты.

Экспоненциальный рост числа спутников во многом является результатом создания группировки Starlink от компании SpaceX, спутников, которые предоставляют услуги связи и доступа к интернету. По состоянию на май 2025 года на орбите Земли находится примерно 7400 активных спутников Starlink, что составляет более 60% от общего числа активных спутников, говорит Макдауэлл.

Ученые говорят, что существует предел количества спутников на орбите, которые могут безопасно там находиться. Это значит, что эти спутники могут сосуществовать одновременно, не сталкиваясь постоянно друг с другом. Ученые определили, что на орбите может находиться максимум 100 000 активных спутников. Текущие оценки предполагают, что такое количество может быть достигнуто к 2050 году.

Полеты в космос под угрозой

Одной из главных проблем, связанных со спутниками, является космический мусор. Многие спутники уже не работают и еще большее их количество будет находится на орбите. Эти спутники могут сталкиваться друг с другом, что приведет к появлению обломков. Также ракеты, которые выводят спутники не всегда являются многоразовыми, а значит их вторые ступени остаются на орбите. И даже много разовые ракеты используют ускорители, которые также продолжают кружить в космосе. Все эти объекты могут врезаться в работающие космические аппараты. В результате увеличения количества обломком возрастет вероятность дальнейших столкновений. Ученые считают, что это может привести к такому количеству столкновений, что все активные спутники могут быть выведены из строя. Огромное количество обломков на орбите сделает ее непригодной для использования и сильно ограничит возможность полетов в космос. Поэтому эксперты считают, что эту проблему нужно начинать решать уже сейчас, пока не стало слишком поздно.

Одной из главных проблем, связанных со спутниками, является космический мусор Фото: Live Science

Угроза для астрономии

Спутники также отражают свет на поверхность Земли, и астрономы испытывают из-за этого большие проблемы при наблюдении за Вселенной. Также спутники связи создают помехи, что мешает исследовать космос с помощью радиотелескопов. Ученые считают, что со временем спутники сделают невозможными наблюдение за некоторыми самыми далекими объектами в космосе.

Угроза для Земли

Каждый запуск ракет со спутниками и возвращение их ступеней обратно приводят к загрязнению атмосферы. Выделяются парниковые газы, которые усиливают глобальное потепление. Неработающие спутники, которые сгорают в атмосфере Земли, как показывают исследования, выбрасывают много металлов. Предполагается, что это может не только изменить состав атмосферы, но и разрушить озоновый слой, а некоторые ученые считают, что это может нарушить магнитное поле Земли.

Озоновый слой защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения Солнца, которое может вызывать рак. Магнитное поле Земли защищает нас от заряженный солнечных и космических частиц, которые потенциально могут разрушить клетки живых организмов.

Большинство ученых согласны с тем, что следует сократить количество запусков спутников, пока не будет найдено решение проблем, которые они уже создают или могут создать в будущем.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, какие химические соединения попадают в атмосферу Земли в результате уничтожения спутников.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестный живой организм на китайской космической станции "Тяньгун". Ученые обнаружили новый штамм бактерий, который является новым вариантом известной земной бактерии.