На орбите уничтожаются спутники Илона Маска Starlink, они падают на Землю: что происходит

На околоземной орбите никогда еще не было столько спутников, как сейчас и это связано, в том числе, с расширением спутниковой группировки Starlink компании SpaceX, которой владеет Илон Маск. Ученые выяснили, что активность Солнца сокращает срок службы этих спутников на орбите. Это является одновременно и хорошей, и очень плохой новостью.

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Исследование опубликовано на севере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

У Солнца существует 11-летний цикл активности, во время которого происходит либо уменьшение, либо увеличение количества вспышек и выбросов плазмы в космос. Пик активности Солнца называется солнечный максимум, и он наступил в конце прошлого года и должен закончиться в конце 2025 года или в начале 2026 года. Это означает, что на Солнце чаще происходит извержения плазмы, которая при достижении Земли вызывает геомагнитную бурю. Она провоцирует нагревание атмосферы Земли, и та расширяется дальше в космос. В результате спутники на низкой околоземной орбите получают больше сопротивления своему движению и чаще выходят из строя.

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Ученые выяснили, что сильная активность Солнца уничтожает спутники Starlink компании SpaceX. Ученые выяснили, что во время геомагнитной бури спутники Starlink чаще сходят с орбиты и сгораю в атмосфере Земли, чем предполагалось. Авторы исследования считают, что во время солнечного максимума срок службы этих спутников может сократиться до 10 дней.

На Солнце чаще происходит извержения плазмы, которая при достижении Земли вызывает геомагнитную бурю Фото: Express

Сейчас на на орбите находится более 7000 спутников Starlink, которые предоставляют доступ к интернету по всему миру. К этой группировке постоянно добавляют новые спутники практически каждую неделю. Компания SpaceX планирует в будущем иметь более 30 000 спутников Starlink на орбите. Но каждую неделю несколько спутников падают с орбиты.

Ученые говорят, что этот солнечный максимум первый в истории, когда с орбиты одновременно падает большое количество спутников. Да и вообще это первый солнечный максимум с таким количеством спутников на орбите.

Ученые выяснили, что сильная активность Солнца уничтожает спутники Starlink компании SpaceX Фото: SpaceX

В период с 2020 по 2024 год было упало 523 спутника Starlink, которые сгорели в атмосфере. Но ученые считают, что уже ближайшем будущем из-за активности Солнца каждый день с орбиты будет падать несколько спутников.

Некоторые спутники Starlink специально спускают ниже в атмосферу, когда они выходят из строя, чтобы не создавать больше комического мусора на орбите. Но спутники продолжают падать сами из-за расширения атмосферы во время геомагнитной бури. Ученые выяснили, что спутники Starlink во время недавних геомагнитных бурь падали с орбиты уже через 5 дней после запуска.

Ученые говорят, что с одной стороны активность Солнца помогает эффективно удалять космический мусор с орбиты, но очень плохая новость состоит в том, что снижается способность контролировать работающие спутники.

Еще одной проблемой является то, что более частые падения спутников на Землю могут привести к тому, что многие из них не будут полностью сгорать в атмосфере. Это значит, что обломки спутников будут чаще достигать поверхности нашей планеты и могут представлять потенциальную угрозу для людей.

Как уже писал Фокус, ученые сильно обеспокоены ростом количества спутников на орбите, ведь это может навредить как нашей планете, так и ограничить доступ к космосу.

Также Фокус писал о том, что впервые астрономы увидели, как на Солнце идет дождь. Захватывающие снимки Солнца были получены благодаря Солнечной обсерватории Big Bear, в частности с помощью солнечного телескопа Goode.