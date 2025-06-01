Крах пилотируемых самолетов: Илон Маск отреагировал на удары по военным авиабазам РФ

Техномагнат и миллиардер Илон Маск дал свою оценку атаке украинских беспилотников 1 июня 2025 года по авиабазах РФ, где дислоцировалась военная стратегическая авиация, используемая россиянами для обстрелов Украины.

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Он прокомментировал пост доктора физики, партнера венчурного фонда Sequoia Шона Магуайра.

Магуайр написал, что Украина провела атаку, которая знаменует собой поворотный момент в истории войн.

"Сотни дронов были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 км вглубь России. >$1 млрд ущерба от <$1 млн дронов. Критическая инфраструктура больше не в безопасности", – говорится в его твите.

Маск пришел в комментарии и выразил своле мнение.

"Беспилотники — это будущее войны. Пилотируемые самолеты — нет", – написал он.

Фото: Скриншот

В результате атаки украинских БПЛА на четыре военных авиабазы РФ было повреждено около 40 стратегических бомбардировщиков. В СБУ, которая готовила операцию "Паутина" 18 месяцев, заявили, что вывели из строя 34% бортов стратавиации.

В Минобороны РФ атаку на аэродромы назвали террористическим актом киевского режима и заверили, что возгорания ликвидированы. Журналист Юрий Бутусов пишет от том, что несколько самолетов полностью уничтожены, а для атак использовали 116 дронов.

Позже появилась информация, что дроны для атак собирались на одном из складов в Челябинске, который арендовали за 350 тысяч рублей в месяц.

Маск, который покинул Белый дом после сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом, столкнулся с тем, что его спутники Starlink компании SpaceX все чаще приходят в негодность. Причина – сильная активность Солнца. По словам ученых, во время геомагнитной бури спутники Starlink чаще сходят с орбиты и сгораю в атмосфере Земли, чем предполагалось.

Авторы исследования считают, что во время солнечного максимума срок службы этих спутников может сократиться до 10 дней.

Ранее Фокус писал, как выглядели военные аэродромы ВС РФ за день до атаки дронов.