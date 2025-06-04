"Огидна мерзота" і "ганьба": Маск різко розкритикував законопроєкт Трампа, в чому річ

Мільярдер, соратник президента США і ексочільник DOGE Ілон Маск різко розкритикував законопроєкт, підписаний Дональдом Трампом, який стосується внутрішньої політики: він оголосив "ганьбу" всім, хто за нього проголосував, і заявив, що законопроєкт обтяжить Америку "непосильним боргом". У Білому домі кажуть, що Трамп "вже знає" про критику Маска.

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Про жорстку критику Ілоном Маском законопроєкту Трампа розповіло видання Axios.

Своє обурення законопроєктом щодо внутрішньої політики мільярдер висловив у соцмережах, на власній сторінці у X у вівторок, 3 червня.

"Вибачте, але я більше не можу терпіти. Цей масивний, обурливий, сповнений корупційного марнотратства законопроєкт Конгресу — огидна мерзота", — зазначив він.

Скріншот | допис Ілона Маска в мережі X

Маск критикує законопроєкт Трампа: про що йдеться

Критикуючи законопроєкт Конгресу, Ілон Маск має на увазі документ, за який у США голосували 22 травня. За інформацією Axios, це "великий, єдиний, прекрасний законопроєкт", відповідно до якого податкові пільги Трампа 2017 року продовжуються, а також має на меті скорочення федеральних витрат на 1,5 мільярда доларів. Скорочення відбудеться зокрема через скасування податкових пільг законодавства про скорочення інфляції.

На думку Ілона Маска, який згодом у соцмережах додав ще один пост, законопроєкт може значно збільшити "і без того гігантський" дефіцит бюджету "до понад 2,5 трильйона доларів". Це натомість "обтяжить" Америку "нищівним непосильним боргом", запевняє мільярдер.

"Конгрес робить Америку банкрутом", — вважає Маск.

Маск розкритикував законопроєкт Трампа: як відреагували у Білому домі

Як передає Axios, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що позицію Маска щодо законопроєкту Дональд Трамп вже нібито знає. Однак навіть критика поплічника не змусить його переглянути законопроєкт.

"Це не змінює думки президента — це один великий гарний законопроєкт, і він його дотримується", — розповіла Лівітт.

Інші чиновники Білого дому рішуче відкидають критику Ілона Маска. Вони стверджують, що прогнози не враховують високі рівні економічного зростання, що можуть спричинити зниження податків.

Нагадаємо, 30 травня у The Guardian розповіли, що Маск не йде з Білого дому: Трамп видав йому "золотий ключик".

30 травня також у The New York Times повідомили, що Ілона Маска звинувачують у вживанні наркотиків.