Без мене Трамп програв би вибори: Ілон Маск назвав президента США невдячним

Президент США Дональд Трамп 5 червня відкрито висловив невдоволення Ілоном Маском через критику масштабного податково-бюджетного законопроєкту. У відповідь мільярдер заявив, що без його підтримки Трамп не зміг би виграти вибори.

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Про це Маск написав у своїй соцмережі Х.

Під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Дональд Трамп згадав, що свого часу неодноразово підтримував Маска, проте нині відчуває сильне розчарування у ньому. За словами Трампа, раніше між ними були хороші стосунки, однак наразі він не впевнений, чи залишилися вони такими.

"Я дуже розчарований Ілоном. Я йому дуже допоміг. Він знав внутрішню роботу законопроекту краще, ніж будь-хто з тих, хто сидить тут. Він не мав із цим проблем. Раптом у нього виникла проблема, і він лише розвинув її, коли дізнався, що ми збираємось скоротити пільги для електромобілів" — Заявив Трамп.

У відповідь на це Маск звинуватив Трампа у брехні.

"Неправда, цей законопроект мені жодного разу не показували, і він був прийнятий глибокої ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не встиг його прочитати", – написав він у Х.

Маск звинуватив Трампа у брехні Фото: Скриншот

Трамп також зазначив, що переміг би на виборах президента і без допомоги Маска, який був його головним спонсором.

У відповідь Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Трамп здобув перемогу на президентських виборах. Критику з боку президента США він розцінив як прояв невдячності.

"Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті. Така невдячність", — написав Маск.

Маск назвав Трампа невдячним Фото: Скриншот

Після публікацій Маска у соцмережі Х, акції Tesla різко впали — більш ніж на 9,3% за день. Така динаміка може свідчити про стурбованість інвесторів через політичні висловлювання мільярдера, які потенційно здатні нашкодити його бізнесу. На тлі конфлікту з Трампом та різкої критики на його адресу, ринок міг сприйняти це як ризик для майбутніх партнерств, іміджу компанії або державної підтримки.

Акції компанії Тесла почали різко падати Фото: Скриншот

Нагадаємо, нещодавно Маск різко розкритикував законопроєкт, підписаний Дональдом Трампом, який стосується внутрішньої політики: він оголосив "ганьбу" всім, хто за нього проголосував, і заявив, що законопроєкт обтяжить Америку "непосильним боргом". У Білому домі кажуть, що Трамп "вже знає" про критику Маска.

Раніше Маск дав свою оцінку атаці українських безпілотників 1 червня 2025 року на авіабази РФ, де дислокувалася військова стратегічна авіація, яку росіяни використовують для обстрілів України.