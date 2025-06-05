Без мене Трамп програв би вибори: Ілон Маск назвав президента США невдячним
Президент США Дональд Трамп 5 червня відкрито висловив невдоволення Ілоном Маском через критику масштабного податково-бюджетного законопроєкту. У відповідь мільярдер заявив, що без його підтримки Трамп не зміг би виграти вибори.
Про це Маск написав у своїй соцмережі Х.
Під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Дональд Трамп згадав, що свого часу неодноразово підтримував Маска, проте нині відчуває сильне розчарування у ньому. За словами Трампа, раніше між ними були хороші стосунки, однак наразі він не впевнений, чи залишилися вони такими.
"Я дуже розчарований Ілоном. Я йому дуже допоміг. Він знав внутрішню роботу законопроекту краще, ніж будь-хто з тих, хто сидить тут. Він не мав із цим проблем. Раптом у нього виникла проблема, і він лише розвинув її, коли дізнався, що ми збираємось скоротити пільги для електромобілів" — Заявив Трамп.
У відповідь на це Маск звинуватив Трампа у брехні.
"Неправда, цей законопроект мені жодного разу не показували, і він був прийнятий глибокої ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не встиг його прочитати", – написав він у Х.
Трамп також зазначив, що переміг би на виборах президента і без допомоги Маска, який був його головним спонсором.
У відповідь Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Трамп здобув перемогу на президентських виборах. Критику з боку президента США він розцінив як прояв невдячності.
"Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті. Така невдячність", — написав Маск.
Після публікацій Маска у соцмережі Х, акції Tesla різко впали — більш ніж на 9,3% за день. Така динаміка може свідчити про стурбованість інвесторів через політичні висловлювання мільярдера, які потенційно здатні нашкодити його бізнесу. На тлі конфлікту з Трампом та різкої критики на його адресу, ринок міг сприйняти це як ризик для майбутніх партнерств, іміджу компанії або державної підтримки.
Нагадаємо, нещодавно Маск різко розкритикував законопроєкт, підписаний Дональдом Трампом, який стосується внутрішньої політики: він оголосив "ганьбу" всім, хто за нього проголосував, і заявив, що законопроєкт обтяжить Америку "непосильним боргом". У Білому домі кажуть, що Трамп "вже знає" про критику Маска.
Раніше Маск дав свою оцінку атаці українських безпілотників 1 червня 2025 року на авіабази РФ, де дислокувалася військова стратегічна авіація, яку росіяни використовують для обстрілів України.