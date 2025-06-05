Без меня Трамп проиграл бы выборы, — Илон Маск назвал президента США неблагодарным

Президент США Дональд Трамп 5 июня открыто выразил недовольство Илоном Маском из-за критики масштабного налогово-бюджетного законопроекта. В ответ миллиардер заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы выиграть выборы.

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Об этом Маск написал в своей соцсети Х.

Во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Дональд Трамп вспомнил, что в свое время неоднократно поддерживал Маска, однако сейчас испытывает сильное разочарование в нем. По словам Трампа, раньше между ними были хорошие отношения, однако сейчас он не уверен, остались ли они такими.

"Я очень разочарован Илоном. Я ему очень помог. Он знал внутреннюю работу законопроекта лучше, чем кто-либо из тех, кто сидит здесь. У него не было с этим проблем. Вдруг у него возникла проблема, и он только развил ее, когда узнал, что мы собираемся сократить льготы для электромобилей", — заявил Трамп.

В ответ на это Маск обвинил Трампа во лжи.

"Неправда, этот законопроект мне ни разу не показывали, и он был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в Конгрессе не успел его прочитать", — написал он в Х.

Маск обвинил Трампа во лжи Фото: Скриншот

Трамп также отметил, что победил бы на выборах президента и без помощи Маска, который был его главным спонсором.

В ответ Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп одержал победу на президентских выборах. Критику со стороны президента США он расценил как проявление неблагодарности.

"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 голос против 49 в Сенате. Такая неблагодарность", — написал Маск.

Маск назвал Трампа неблагодарным Фото: Скриншот

После публикаций Маска в соцсети Х, акции Tesla резко упали — более чем на 9,3% за день. Такая динамика может свидетельствовать об обеспокоенности инвесторов из-за политических высказываний миллиардера, которые потенциально способны навредить его бизнесу. На фоне конфликта с Трампом и резкой критики в его адрес, рынок мог воспринять это как риск для будущих партнерств, имиджа компании или государственной поддержки.

Акции компании Тесла начали резко падать Фото: Скриншот

Напомним, недавно Маск резко раскритиковал законопроект, подписанный Дональдом Трампом, который касается внутренней политики: он объявил "позор" всем, кто за него проголосовал, и заявил, что законопроект обременит Америку "непосильным долгом". В Белом доме говорят, что Трамп "уже знает" о критике Маска.

Ранее Маск дал свою оценку атаке украинских беспилотников 1 июня 2025 года на авиабазы РФ, где дислоцировалась военная стратегическая авиация, которую россияне используют для обстрелов Украины.