"Це викличе нудоту": генпрокурор США зробила заяву про файли Епштейна

Пем Бонді раніше наголошувала, що оприлюднити файли її попросив президент США Дональд Трамп.

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Генеральна прокурорка США Пем Бонді оголосила, що 27 лютого буде оприлюднено файли Джеффрі Епштейна та його секрети, попередивши, що їхній вміст шокує громадськість. Про це вона сказала Джессі Вотерсу з Fox News напередодні.

"Це викличе у вас нудоту. 200 жертв. 200. Так що в нас набагато більше – 250, насправді. Тому ми маємо переконатися, що їхня особистість і їхня особиста інформація захищені", – наголосила генпрокурор. За її словами, буде опубліковано "багато" імен, але не вказала, хто саме у списку, зокрема й відомі імена.

"Те, що ви побачите, сподіваюся, завтра, – це багато журналів польотів, багато імен, багато інформації. Але те, що зробила ця людина, просто огидно. Разом із його співучасником", – додала вона.

Її коментар вказує на те, що в неї є інформація про Гіслейн Максвелл, яка мала "маленьку чорну книжку" імен, куди нібито включені імена людей, імовірно причетних до сексуальних злочинів пари.

Адвокати з обох сторін чинили тиск на генерального прокурора, щоб той опублікував імовірний "список клієнтів" покійного мільярдера і засудженого сексуального злочинця.

Але затримка викликала питання. Республіканська сенаторка Марша Блекберн написала новому директору ФБР Кешу Пателю і Бонді, вимагаючи розкрити інформацію, що має відношення до справи Епштейна, включно з бортовими журналами приватного літака і вертольота Епштейна і "маленькою чорною книгою" Максвелл.

"Інформація, яку я запросила, розкриє спільників і ділові зв'язки Епштейна, а також список його клієнтів, що має ключове значення для того, щоб допомогти нам розкрити цю мережу торговців людьми", – наголосила вона.

Блекберн розкритикувала демократів і колишнього директора ФБР Крістофера Рея за "відмову надати прозорість американському народу".

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл Фото: Getty Images

Епштейн помер у федеральній в'язниці Нью-Йорка 2019 року, очікуючи суду за звинуваченням у сексуальній торгівлі. Йому було 66 років. Причиною смерті було вказано самогубство, але багато прихильників теорії змови стверджують, що його вбили.

Його спільницю Максвелл засудили до 20 років в'язниці за її роль у схемі з Епштейном із сексуальної експлуатації та насильства над кількома неповнолітніми дівчатками. Десятки жінок виступили зі звинуваченнями на адресу Епштейна і Максвелл у тому, що вони нападали на них, коли вони були підлітками або іншим чином були вразливі. Загальні оцінки кількості неповнолітніх постраждалих, які зазнали насильства, різняться, за різними даними, від кількох десятків до понад 100.

Раніше Бонді вказувала, що у файлах, які є в її розпорядженні, міститься список "клієнтів", і говорила, що розкриє їх на прохання президента Дональда Трампа.

У січні 2024 року Окружний суд США в Південному окрузі Нью-Йорка заявив, що документи розкриватимуть у міру надходження. Новий набір доказів може включати відео та аудіо. Зокрема, записи ФБР здатні стати потенційно вибухонебезпечними, якщо вони включають відеозаписи спостереження з колишнього особняка Епштейна в Нью-Йорку, його будинку у Флориді та його Карибського притулку, який прозвали "Островом педофілів".

Острів Джеффрі Епштейна Фото: tripadvisor.ru

Були припущення, що Епштейн записував практично все, можливо, з метою збору компромату для шантажу своїх власних спільників.

Повних бортових журналів приватного літака Епштейна Boeing 727, прозваного "Lolita Express", також ще не опубліковано, хоча відредаговані версії було оприлюднено протягом багатьох років, і там звучали дуже відомі імена.

Раніше Фокус писав, що чекає на принца Ендрю після оприлюднення "файлів Епштейна".