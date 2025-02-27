"Это вызовет тошноту": генпрокурор США сделала заявление о файлах Эпштейна

Пэм Бонди ранее подчеркивала, что обнародовать файлы ее поросил президент США Дональд Трамп.

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Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что 27 февраля будут обнародованы файлы Джеффри Эпштейна и его секреты, предупредив, что их содержимое шокирует общественность. Об этом она сказала Джесси Уотерсу из Fox News накануне.

"Это вызовет у вас тошноту. 200 жертв. 200. Так что у нас гораздо больше – 250, на самом деле. Поэтому мы должны убедиться, что их личность и их личная информация защищены", – подчеркнула генпрокурор. По ее словам, будет опубликовано "много" имен, но не указала, кто именно в списке, в том числе и известные имена.

"То, что вы увидите, надеюсь, завтра, – это много журналов полетов, много имен, много информации. Но то, что сделал этот человек, просто отвратительно. Вместе с его соучастником", – добавила она.

Ее комментарий указывает на то, что у нее есть информация о Гислейн Максвелл, у которой была "маленькая черная книга" имен, куда якобы включены имена людей, предположительно причастных к сексуальным преступлениям пары.

Адвокаты с обеих сторон оказали давление на генерального прокурора, чтобы тот опубликовал предполагаемый "список клиентов" покойного миллиардера и осужденного сексуального преступника.

Но задержка вызвала вопросы. Республиканская сенатор Марша Блэкберн написала новому директору ФБР Кэшу Пателю и Бонди, требуя раскрыть информацию, имеющую отношение к делу Эпштейна, включая бортовые журналы частного самолета и вертолета Эпштейна и "маленькую черную книгу" Максвелл.

"Информация, которую я запросила, раскроет сообщников и деловые связи Эпштейна, а также список его клиентов, имеет ключевое значение для того, чтобы помочь нам раскрыть эту сеть торговцев людьми", – подчеркнула она.

Блэкберн раскритиковала демократов и бывшего директора ФБР Кристофера Рэя за "отказ предоставить прозрачность американскому народу".

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл Фото: Getty Images

Эпштейн умер в федеральной тюрьме Нью-Йорка в 2019 году, ожидая суда по обвинению в сексуальной торговле. Ему было 66 лет. Причиной смерти было указано самоубийство, но многие сторонники теории заговора утверждают, что его убили.

Его сообщницу Максвелл приговорили к 20 годам тюрьмы за ее роль в схеме с Эпштейном по сексуальной эксплуатации и насилию над несколькими несовершеннолетними девочками. Десятки женщин выступили с обвинениями в адрес Эпштейна и Максвелл в том, что они нападали на них, когда они были подростками или иным образом были уязвимы. Общие оценки числа несовершеннолетних пострадавших, подвергшихся насилию, различаются, по разным данным, от нескольких десятков до более 100.

Ранее Бонди указывала, что в файлах, находящихся в ее распоряжении, содержится список "клиентов", и говорила, что раскроет их по просьбе президента Дональда Трампа.

В январе 2024 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка заявил, что документы будут раскрываться по мере поступления. Новый набор доказательств может включать видео и аудио. В частности, записи ФБР способны стать потенциально взрывоопасными, если они включают видеозаписи наблюдения из бывшего особняка Эпштейна в Нью-Йорке, его дома во Флориде и его Карибского убежища, прозванного "Островом педофилов".

Остров Джеффри Эпштейна Фото: tripadvisor.ru

Были предположения, что Эпштейн записывал практически все, возможно, с целью сбора компромата для шантажа своих собственных сообщников.

Полные бортовые журналы частного самолета Эпштейна Boeing 727, прозванного "Lolita Express", также еще не опубликованы, хотя отредактированные версии были обнародованы на протяжении многих лет, и там звучали очень известные имена.

Ранее Фокус писал, что ждет принца Эндрю после обнародования "файлов Эпштейна".